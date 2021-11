SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doppia seduta per i rossoblù di mister Antonioli impegnati al mattino con un lavoro di forza funzionale in palestra. Nel pomeriggio, invece, esercitazioni di possesso palla e partite a pressione. Domani è prevista una seduta pomeridiana. Sul fronte infermeria, ancora a parte Lulli, mentre Ferri Marini è stato impegnato in un lavoro specifico e da domani, 25 novembre, rientrerà in gruppo.

Oltre alle informazioni precedenti è stato intervistato il terzino classe 01′ Lorenzo Alboni: “L’anno scorso ho giocato anche come mezz’ala, è un ruolo che posso fare ma preferisco dare il mio contributo sulla fascia.” – afferma. “Ho fatto sette anni nelle giovanili del Cesena prima che la società fallisse e poi mi sono trasferito ad Imola. Qui alla Samb è la mia prima esperienza fuori casa e alla chiamata dei rossoblu sono corso subito qua“. – aggiunge riguardo alla sua carriera calcistica e al suo trasferimento nella nuova squadra. “Se ci alleniamo forte, si può migliorare sia fisicamente che mentalmente. Le idee del mister sono ottime e ci porteranno sulla strada giusta“. – conclude l’ex Imolese.

