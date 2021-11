ANCONA – Ci ha scritto il dottor Claudio Maria Maffei, ex direttore sanitario dell’Inrca che tutti conoscono e stimano, non solo nelle Marche. L’argomento riguarda come sempre l’andamento della sanità nel nostro Paese. Nel caso specifico “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse in arrivo dall’Europa per la ripresa post Covid”, comunemente chiamato PNRR.

Queste le sue parole:

“Ho già fatto un post stamattina sulla gestione a mio parere non responsabile che fa del PNRR la Regione Marche. Sarebbe una grave colpa non cogliere questa opportunità. C’è tanta brava gente nella sanità delle Marche che deve poter fare un passo avanti in modo da fare la propria parte. Perché questo succeda occorre che la politica faccia due passi indietro. Prima che glieli faccia fare il livello centrale. Cui io continuerò a segnalare ogni volta che potrò (come ho fatto oggi con questo intervento su Quotidiano Sanità) l’anomalia marchigiana in cui la politica che governa fa pagare ad operatori e cittadini il prezzo della sua inadeguatezza”