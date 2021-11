La formazione si è aggiudicata il suo primo derby cittadino battendo per 3-0 la Pallavolo Fermo, un risultato che vale la vetta temporanea della classifica in solitaria

FERMO – La Qualis Lab Fermana si aggiudica il suo primo derby cittadino battendo per 3-0 la Pallavolo Fermo davanti ad una bella cornice di pubblico nella Palestra di Via Leti. Le ragazze del Presidente Giacobbi fissano così il quarto risultato utile consecutivo che vale la vetta temporanea della classifica in solitaria del campionato di Prima Divisione di pallavolo femminile.

Un avvio di partita tutt’altro che facile per le locali che faticano a mettere palla a terra contro la coriacea squadra avversaria. Le ragazze di coach Colarizi si dimostrano attente, soprattutto in fase di difesa, lottando punto su punto fino al 18 pari. Un break in battuta delle gialloblù chiude le velleità di Concettoni e compagne ed assegna il primo set alla Fermana.

Turnover dei centrali nel secondo parziale per le locali con il ritorno in campo di Del Papa e Serio. Con un andamento a tratti simile al primo set, il secondo parziale è segnato dall’alternanza dei cambi e da alcune indicazioni tattiche di coach Ciotola che ridanno freschezza al gioco fino al 25-18.

Terzo set più in discesa per la Qualis Lab che grazie ad un servizio efficace e ad un minor numero di errori, riesce agilmente a chiudere il match sul 25-12. Preciso l’arbitraggio.

QUALIS LAB FERMANA: Abbiati (k), Asmarandei, Cavanini, Colombo, Curi, De Carolis, Del Papa, Faina, Garagliano (L1), Minnucci, Pasquini (L2), Serio. All: Maurizio Ciotola

PALLAVOLO FERMO: Assandro, Beleggia, Benedetti, Canullo, Colarizi Graziani, Concettoni (K), Iacopini (L1), Macerata, Morelli, Pierleoni, Preni, Zillo. All: Colarizi Graziani Graziano

ARBITRO: Moira Mercuri

PARZIALI: 25-19, 25-18, 25-12

CLASSIFICA: Qualis Lab Fermana 12, Marinozzi Montegranaro*, Mac Pedaso Volley 9, Tecnolift e Pallavolo Fermo 6, Olians Plast Trifase 3, Publiesse Volley Monte Urano ed Emmont Volley* 0.

* Marinozzi Montegranaro ed Emmont Volley 1 partita in meno

