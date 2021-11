SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, verso Bologna, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un incidente tra un camion ed un’auto con roulotte, avvenuto all’altezza del km 314+500. Al momento si segnalano 5 km di coda a partire da Teramo-Giulianova. In alternativa a chi è in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire a Val Vibrata e rientrare a San Benedetto del Tronto dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario”.

Così da Autostrade per l’Italia in una nota diffusa il 23 novembre. Sul posto anche un’eliambulanza.

Poco dopo un malore fatale ha colpito l’autista di un tir tra Grottammare e San Benedetto. Il camionista, di origine pugliese, ha accostato il mezzo ma purtroppo i soccorsi del 118 sono stati vani.

