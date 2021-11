SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A causa della riscontrata positività al Coronavirus di un agente, è stata disposta la chiusura degli uffici del comando di Polizia Municipale di piazza Battisti dalle 13 alle 16 per permettere la sanificazione dei locali dove la persona contagiata ha soggiornato. In quella fascia oraria dunque gli uffici non saranno accessibili e potrebbero verificarsi disagi nella comunicazione telefonica con la sala operativa”.

Così dal Comune di San Benedetto in una nota diffusa nella tarda mattinata del 23 novembre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.