GROTTAMMARE – Sabato 4 dicembre al Teatro delle Energie di Grottammare alle ore 21.15, ritorna l’appuntamento con “LleGrotte’s Talent 2021”, riflettori puntati sui talenti grottammaresi. Il format presentato dalla Show-Girl Gloria Conti, che darà dimostrazione tra l’altro delle sue ottime doti canore, avrà come ospite d’onore direttamente dal Nuovo Zelig Paolo Migone e il suo esilarante spettacolo. Altra grande sorpresa, sarà l’esibizione di Lando e Dino con le loro micidiali barzellette, premiati inoltre come Talenti Vip Regionali

Sveliamo ora i quattro talenti grottammaresi che saliranno sul palco:

Pierluigi Bonanni giovane e talentuoso pianista con grandi doti artistiche. Suona come tastierista nella band “La fabbrica del ghiaccio”, e come pianista nel duo piano-voce “Appendice”. Con il suo gruppo ha aperto spesse volte i concerti della band Caro De Andre’ che vede come frontman suo padre, il bravissimo Carlo Bonanni… buon sangue non mente!

Giovanna di Cintio, chi non la conosce a Grottammare? Da diversi anni porta in giro per la regione e non solo il culto del ballo salentino, ricevendo numerosi premi. Con il bravissimo Maestro Daniele Colangelo ha incantato il numeroso pubblico del “Grottammarese dell’Anno” con la loro strepitosa pizzica… un’esibizione da gustare!

Giorgia Fiori, in arte Gladhia, è un’apprezzata performer, ascolana di nascita ma da sempre grottammarese d’adozione; spazia dalla musica, al cinema, al teatro con fantastica disinvoltura. Nel 2021 è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia per la sua partecipazione al film “Lupo Bianco”. Una voce tutta da ascoltare!

Luca Sestili, storico conduttore radiofonico di Radio Azzurra, negli anni e grazie all’esperienza accumulata nel campo dello spettacolo, è diventato Direttore Artistico d’importanti eventi del territorio e non solo, un grottammarese d.o.c. conosciuto ed apprezzato da tutta la città.

Questi, i talenti che saranno il fulcro della manifestazione che da anni arricchisce il già ampio calendario degli eventi invernali di Grottammare by Lido degli Aranci. Filo conduttore della serata, saranno i bravissimi Menestrelli Ermanna e Tonino con le loro canzoni dialettali e il loro intrattenimento folkloristico, partner insostituibili dell’associazione storica grottammaresere. Uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Costo biglietto 10 euro. Prevendite al Caffè Ramona e Bar Mirella di Grottammare. A San Benedetto del Tronto, presso il LaborFoto di Domenico Campanelli. Infoline al 335.6234568.

