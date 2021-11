GROTTAMMARE – Il progetto per la messa in sicurezza idrogeologica dell’area verde lungo la Strada Provinciale Cuprense, tratto via Cilea – via Toscanini è stato presentato in una conferenza stampa.

Il progetto, finanziato grazie ad un contributo ministeriale da 400 mila euro, consiste in un’opera di ingegneria verde volta al recupero del patrimonio ambientale della città.

Nello specifico, l’area interessata dai futuri interventi va dalla curva della scuola media Leopardi fino a via Cagliato, un’area che in passato ha fatto notizia per essere diventata un’autentica discarica abusiva nel centro di Grottammare.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Grottammare Enrico Piergallini che ha commentato così l’iniziativa: “Queste opere, oltre a essere fondamentali sul piano della sicurezza idrogeologica, ci permettono di riappropriarci di molte strutture nascoste dalla vegetazione, il tutto grazie ai numerosi sentieri che verranno realizzati”.

Al livello tecnico la parola è passata all’ingegnere Fabrizio Pontoni che ha aggiunto: “L’intervento nasce soprattutto con lo scopo di mettere in sicurezza l’area sul piano idrogeologico ricorrendo ad una tecnologia ad impatto ambientale limitato. A riconferma di ciò è previsto l’inserimento di numerose specie vegetali in modo da fortificare questo polmone verde cittadino”.

Infine la parola è passata alla Responsabile dei Lavori Pubblici Cittadini Liliana Ruffini che ha concluso: “Al netto delle numerose procedure burocratiche da svolgere il completamento dell’opera è previsto per il 2022, ma l’amministrazione comunale farà del suo meglio per velocizzare gli iter”.

