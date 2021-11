MONTEPRANDONE – Giornata di pugilato a Monteprandone con ben due incontri professionisti che hanno visto protagonisti i due pugili di spicco della società organizzatrice Ruffini Boxing Team diretta dal maestro Roberto Ruffini : Nadia Flalhi , 28 anni, categoria pesi piuma, già campionessa degli assoluti italiani 2018, medaglia d’argento a quelli di Avellino 2021, bronzo a quelli di Roma 2019 e Luca Di Loreto , 24 anni, categoria dei pesi medi, anche lui con un record da dilettante di tutto rispetto, che ha esordito a torso nudo per la prima volta di fronte al suo pubblico.

Nadia Flalhi al suo secondo impegno professionistico si è misurata con la ventitreenne serba, Ksenija Medic con esperienza internazionale e con più di 20 match all’attivo. Le due atlete si sono battute sulla lunghezza di sei round da due minuti ciascuno con alta intensità. La Flalhi dotata di leve più lunghe ha cercato di boxare sulla lunga distanza riuscendo a mettere a segno molti più colpi dell’avversaria e con maggiore precisione e potenza. La decisione unanime dei giudici di bordo ring hanno optato per la vittoria ai punti della marchigiana Flalhi sicuramente risultata superiore anche per tecnica e mobilità.

Brillante esordio dell’atleta Luca Di Loreto, di San Benedetto del Tronto, che al termine dei quattro round da tre minuti ciascuno, ha vinto sul più esperto Andrea Cannoni allenato dalla società Nike Fermo. Luca di Loreto dotato di grande potenza e capace di utilizzare destro e sinistro in egual misura, è spiccato per precisione e mobilità rispetto ad Andrea Cannoni che ha preferito invece boxare prevalentemente corpo a corpo, tirando comunque energici colpi diretti soprattutto al bersaglio grande. Giudizio unanime, anche in questo caso da parte dei giudici di gara che hanno premiato il debuttante Luca Di Loreto.