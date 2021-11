In corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto in Riviera il 22 novembre.

Una barca, un peschereccio secondo le prime indiscrezioni, incagliata vicino al pennello dell’Albula.

Sul posto Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco per l’intervento attualmente in corso.

Aggiornamento dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno

I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 03.30 circa per un peschereccio della marineria di San Benedetto del Tronto che ha impattato contro gli scogli del pennello alla foce del fiume Albula e sta imbarcando acqua da una falla sullo scafo. Subito si è attivato il coordinamento dei soccorsi della capitaneria di porto.

I vigili del fuoco stanno aspirando l’acqua che entra dallo scafo danneggiato così da mantenere in galleggiamento il peschereccio. Non ci sono stati danni al personale marittimo a bordo. L’intervento è in corso.

