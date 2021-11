Tutto pronto per una nuova puntata di Scienziati nel Pallone, la trasmissione firmata Riviera Oggi in cui si parla di Samb e Porto d’Ascoli. Come sempre, oltre agli ospiti, saranno presenti in studio Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter del Gatto.

Appuntamento stasera, lunedì 22 novembre, alle 18.45.

