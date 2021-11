SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono state rese note le statistiche ufficiali sui flussi turistici del periodo Gennaio-Settembre 2021 riguardanti le più note città marchigiane, costiere e non.

Con un conteggio realizzato sulla base di presenze e arrivi, San Benedetto risulta essere in cima alla classifica (140mila) per approdi nell’anno solare, e al secondo posto (679mila) per presenze totali, dietro solo a Senigallia (768mila); 13° posto per Grottammare e 11°, invece, per Cupra Marittima. Ottimi anche i numeri di Pesaro (137mila arrivi) e Fermo (623mila presenze).

Ecco i numeri per tutte le città:

PRESENZE ARRIVI

SENIGALLIA 768.400 136.616

SAN BENEDETTO 679.116 140.148

NUMANA 634.684 97.573

FERMO 623.012 68.888

PESARO 600.848 137.234

GABICCE MARE 525.046 96.968

FANO 514.855 90.780

PORTO RECANATI 419.752 63.110

URBINO 405.051 39.821

PORTO SANT’ELPIDIO 291.282 36.141

CUPRA MARITTIMA 269.934 27.537

ANCONA 257.347 113.307

GROTTAMMARE 243.737 43.771

SIROLO 217.214 48.466

MONDOLFO 166.558 29.346

POTENZA PICENA 164.593 27.578

CAMERINO 157.693 5.561

