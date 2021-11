ROMA – Il Porto d’Ascoli torna dal Trastevere Stadium con zero punti, ma con tanta consapevolezza nei propri mezzi.

Queste le parole di mister Davide Ciampelli al termine della sfida perda 1-0 contro il Trastevere:

“Per noi l’obiettivo era uscire qui con una prestazione di spessore, così è stato. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasione più nitide. Cosa ho detto ai ragazzi? Quando si perde così non si può fare altro che dire bravi, poi da martedì rivedremo i nostri errori. Ad esempio ci siamo abbassati troppo all’inizio. Torniamo a casa da Roma con la consapevolezza di aver dato tutto, con l’unico rammarico di non aver fatto punti”.

“Cambio Testa-Finori? E’ servito per liberare uno slot over, così da inserire Battista. Perchè Petricci non ha giocato? Non era al meglio dopo un infortunio in allenamento, valuteremo meglio le sue condizioni in settimana”.

