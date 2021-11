TESTA 6 Il gol da due passi è imprendibile. Bravo a non farsi infilare sul primo palo da Squerzanti al 50′. Lascia il posto al classe ’02 Finori (s.v) nel finale.

PETRINI 6,5 al 13′ è provvidenziale nell’anticipare di testa Monni evitando un gol che sembrava quasi fatto.

PASQUALINI 6 L’asse inedito con Monachesi ha bisogno ancora di rodaggio. Un po’ impreciso nei rinvii. Cresce nella ripresa crossando in più occasioni dal fondo.

PASSALACQUA 6- Se solo fosse entrata la sua rovesciata volante alla Ronaldo…nemmeno il tempo di mangiarsi le mani che sul contropiede arriva il vantaggio del rione.

SENSI 6- Sul gol non riesce ad anticipare Proia. Fa l’assist per D’Alessandro ma il gol viene annullato.

VERDESI 7 Lo Porto non può mai abbassare la guardia con lui e va spesso in difficoltà. Al 10′ offre una palla d’oro a Rossi che però spreca. Esce per Shiba, dopo aver speso tanto.

ROSSI 6 Ha subito una grande occasione sul destro, ma sbaglia il rigore in movimento. Ruolo non facile il suo, dove c’è un Proia in gran forma che svaria. Cresce nella ripresa, da mezz’ala sinistra.

NAPOLANO 6,5 E’ il leader tecnico della squadra, ogni azione pericolosa passa dai suoi piedi. Torna spesso sulla linea del centrocampo per ricevere la sfera. Sfiora il gol su punizione al 22′.

EVANGELISTI 6- Fa il lavoro sporco, lottando in mezzo al campo, con fisicità e corsa. Spesso è costretto a fare passaggi indietro a causa della gabbia che La Penna e Calderoni gli costruiscono intorno. Il suo destro da fuori al 55esimo è impreciso.

D’ALESSANDRO 6+ Schierato oggi in cabina di regia, cerca di mettere ordine nella manovra dei suoi. Firma il gol del pari ma viene annullato per fuorigioco.

MONACHESI 5,5 Prova qualche spunto ma viene chiuso.

BATTISTA 7 Entra e crea subito pericoli con la sua velocità. Al 68′ non trova il pari per questione di centimetri.

NOCIARO 6+ Ha sulla testa il pallone del pari, ma trova un Semprini in stato di grazia.

SHIBA (dall’85’) s.v. Entra per il forcing finale.

CLERICI (dall’85’) 6,5 Tenta un gol da antologia con un destro al volo su invito di Pasqualini. Manda alto di pochissimo.

CIAMPELLI 6,5 Difficile chiedergli di più. Riesce a far rintanare in difesa quella che è considerata la corazzata del campionato. Azzecca i cambi mettendo Nociaro e Battista che rivitalizzano l’attacco con la loro freschezza. Azzeccata anche la scelta di D’Alessandro in mezzo al campo. Non ha nulla da rimproverare nè a se stesso nè ai suoi uomini.

