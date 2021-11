ROMA – Tutto pronto al “Trastevere Stadium” di Roma per la sfida l’inedita sfida tra Trastevere e Porto d’Ascoli che mai prima d’ora si erano incrociate.

La capolista (con 7 vittorie e due sconfitte all’attivo) vuole continuare ad allungare in vetta, mentre gli ospiti giungono nella capitale consapevoli della forza degli avversari, ma vogliosi di confermare quanto di buono si è visto nella sfida contro il Pineto.

FORMAZIONI

TRASTEVERE (4-3-3): Semprini (04) ; Cervoni (02), Lo Porto, Calderoni (03), Tarantino, Giordani, Lapenna (00), Crescenzo, Monni, Proia, Squerzanti. All. Mazza.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa; Petrini (01), Sensi, Passalacqua, Pasqualini; D’Alessandro, Rossi, Evangelisti (03); Verdesi (02), Napolano, Monachesi (01). All. Ciampelli.

NOTE Trastevere in maglia blu scuro, Porto d’Ascoli in completo arancio. La gara sarà diretta dal signor Edoardo Gianquinto, della sezione di Parma. Nessun precedente col Pda, uno invece col Trastevere, quando nell’aprile 2018 arbitrò il derby con l’Ostiamare finto 2-2. Il fischietto emiliano sarà coadiuvato da Fabio Gentile di Teramo e Francesco De Santis della sezione di Avezzano.

AMMONITI 2-1 Monni, Proia (T) Passalacqua (P)

ESPULSI 0-0

ANGOLI 4-6

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Subito angolo per il Porto d’Ascoli, ma la difesa del Trastevere libera l’area.

3′ Pericoloso il Tratevere, Squerzanti si libera sulla sinistra, salta Petrini e mette al centro dove per poco non arriva Monni a due passi dalla porta.

9′ GRANDE OCCASIONE PDA. Grande azione di Verdesi che ruba palla a Lo Porto a metà campo e si invola. Arriva alle porte dell’area di rigore e mette al centro per Rossi, che sbaglia un rigore in movimento strozzando troppo il destro, che finisce sul fondo.

12′ Punizione Trastevere nella zona dell’out di sinitra, Batte Proia, ma Sensi libera.

13′ Petrini strepitoso nell’anticipare Monni di testa a due passi dalla porta. Il numero 9 da lì difficilmente avrebbe perdonato.

17′ Primo corner anche per i padroni di casa. Batte Crescenzo col destro ad uscire. Pescato Tarantino che svetta in mezzo ad una selva di maglie orange, ma il pallone termina di poco sul fondo.

19′ Bello scambio sulla destra tra La Penna e Cervoni, col terzino destro che arriva sul fondo ma mette al centro un pallone impreciso, che finisce direttamente in fallo laterale dalla parte opposta.

21′ Torna in avanti il Pda, che trova una punizione interessante dai 23 metri, leggermente defilato sulla destra. E’ la mattonella di Napolano.

22′ Calcia il numero 10, il pallone supera la barriera e si abbassa all’ultimo, ma termina fuori di pochissimo. Brivido per Semprini.

26′ Verdesi tenta la botta da fuori, ma Giordani lo mura.

28′ Angolo per il Trastevere. Azione fotocopia di pochi minuti fa, Crescenzo trova ancora Tarantino sul secondo palo, che però di testa non inquadra il bersaglio. Il capitano si conferma il pericolo numero 1 sulle palle aeree.

30′ Grande azione di Napolano, che si gira in un fazzoletto in area di rigore, calcia col sinistro sul primo palo, ma trova un Semprini attento. Angolo. Pallone sul secondo palo. Si coordina Passalacqua in rovesciata, per poco non trova un gol d’antologia.

32′ GOL TRASTEVERE. Azione insistita di Lapenna, che colpisce la traversa. Il pallone viene raccolto da Crescenzo che crossa sul secondo palo ancora per Lapenna che la rimette al centro bassa e tesa per Proia che insacca da due passi.

38′ Cross di Squerzanti dalla sinistra, Proia ci riprova di testa ma l’estremo difensore del Porto d’Ascoli è attento e blocca.

43′ D’Alessandro finisce a terra al limite dell’area, l’arbitro non ravvisa il fallo e dà via libera al contropiede capitolino. La Penna porta palla fino alle porte dell’area, poi serve Monni che di però di prima spara altissimo.

45′ Ci prova Monachesi in chiusura di tempo, alto.

Fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

45′ Si riparte con i medesimi 22 in campo.

46′ Inizia bene il Porto d’Ascoli, cross di Monachesi dalla destra, Napolano stacca ma Semprini blocca centralmente.

51′ Perde palla Rossi, che innesca la discesa di Monni. Quest’ultimo serve Squerzanti che di sinistro impegna Testa sul primo palo. Attento il numero 1 che devia in angolo.

55′ Ci prova Evangelisti da fuori, con la difesa di casa piazzata. Palla sopra la traversa.

58′ La Penna mette giù irregolarmente Napolano che andava via in dribbling. Punizione dalla trequarti di cui si occuperà lo stesso numero 10.

58′ Batte Napolano sul secondo palo, stacca Sensi che fa la torre al centro per D’Alessandro che trova il gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Sensi.

63′ Occasione per il Trastevere. Corsetti parte in contropiede 2 contro 2, lascia a La Penna che però apre troppo il destro e manda fuori.

63′ Escono D’Alessandro e Monachesi, dentro Nociaro e Battista.

68′ Prende coraggio il Porto d’Ascoli. Cross di Verdesi, Nociaro prolunga per Battista sul secondo palo che in scivolata si allunga ma non riesce a trovare lo specchio con la punta del piede.

70′ GRANDE OCCASIONE PDA. Azione avvolgente allestita dai ragazzi di Ciampelli, con Battista e Napolano che dialogano sulla sinistra, il 10 mette al centro un pallone col contagiri su cui Nociaro si inserisce coi tempi giusti. La sua spizzata esalta i riflessi di Semprini, bravo e fortunato a trovarsi lì la sfera.

74′ Nel Trastevere esce Calderoni per Madeddu, entrambi classe 03.

75′ Mancino di Corsetti a metà tra un tiro ed un cross, spazza Passalacqua.

76′ Cambio insolito per Ciampelli. Esce il portiere Testa per Finori, classe 02.

78′ Ammonito Monni per una gomitata ai danni di Rossi. Punizione per il Pda dalla trequarti, ma nulla di fatto

83′ Ammonito Passalacqua per un calcione a Proia.

85′ Punizione dal vertice basso per gli ospiti, che tentano il tutto per tutto. Batte Napolano a rientrare, ma Semprini smanaccia in angolo.

86′ Angolo dalla destra del solito Napolano, svetta su tutti Passalacqua, ma il pallone termina sul fondo di nulla. Ora il Pda meriterebbe qualcosa in più.

87′ Ultime sostituzioni. Dentro Clerici per Rossi e Shiba per Verdesi.

90′ Prova il tutto per tutto il Pda, cross di Pasqualini sul secondo, Clerici si coordina al volo col destro e va vicinissimo al pari. Che occasione.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero, ultime chance per il pari.

90+2 Rimessa lunga di Pasqualini dall’out di sinistra, vanno tutti dentro come fosse un corner. Sensi si batte ma commette fallo in attacco. Punizione Trastevere che guadagna secondi preziosi.

90+3 Riparte il Trastevere in contropiede, Corsetti va col mancino ma Finori blocca e rinvia subito in avanti. Non c’è tempo da perdere.

95′ Finisce qui. Nervi tesissimi al fischio finale per le perdite di tempo dei padroni di casa che nascondono il pallone sulle rimesse laterali. Ragazzi di Ciampelli che possono comunque uscire a testa altissima dal Trastevere Stadium, dopo aver dato filo da torcere alla capolista fino all’ultimo e dominando a larghi tratti il secondo tempo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.