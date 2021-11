Tutto pronto allo Stadio “Riviera delle Palme” per la gara valida per la decima giornata di Serie D Girone F

Note: San Benedetto del Tronto, 12° nuvoloso. Campo in discrete condizioni. Samb in completo bianco e inserti rossoblu, teatini in divisa nero-verde.

Angoli 6-8

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Ferretti, Amoruso, Mendicino, Varga, Zgrablic, Angiulli, Lisi, De Sena, Amato.

A disposizione: Bruno, Miruku, De Santis, Cipolletta, Di Domenicantonio, Isacco, Sirocchi, Svarups, Peroni. Allenatore Mauro Antonioli

CHIETI: Fusco, Consorte, Pietrantonio, Mariani, Aquilanti, Bassini, Di Mino, Puglielli, Akammadu, Verna, Rodia.

A disposizione: Forti, Di Renzo, Dondoni, Siragusa, Ventola, Del Greco, Mele, Sapone, Baldeh. Allenatore Alessandro Lucarelli

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Lancio dalla sinistra della formazione ospite per Rodia che entra in area di rigore ma c’è una grande chiusura di Varga che sventa il pericolo in angolo.

4′ Angolo per la Samb: cross in mezzo di Lisi per il colpo di testa di Zgrablic ma il pallone termina sul fondo.

11′ Ammonito Lisi per aver commesso fallo su Puglielli.

14′ OCCASIONE CHIETI: Di Mino riceve un pallone largo da Verna e avanza verso la porta. Il 7 ospite prova il tiro, Knoflach respinge in modo scomposto e sulla ribattuta si avventa Akammadu che però è in fuorigioco. Punizione per la Samb.

18′ Ci prova la Samb: azione in avanti dei rossoblu con De Sena che dal limite prova la conclusione ma il pallone finisce alto.

19′ Ancora Samb: pressione alta della formazione di casa con Angiulli che riconquista il pallone e prova dai 25 metri la conclusione che, però, si spegne sul fondo.

23′ Ammonito Rodia per aver fermato De Sena in contropiede con un brutto fallo.

25′ OCCASIONE SAMB: Mendicino riceve un pallone un po’ lungo ma riesce a tenerlo in campo e serve dietro di lui Alboni che crossa in mezzo. De Sena di testa conclude poco sopra la traversa.

26′ OCCASIONE CHIETI: Akammadu sulla fascia sinistra punta Varga e appoggia per Verna che dal limite conclude alto di poco.

29′ ALTRA OCCASIONE PER LA SAMB: Alboni, dalla destra, appoggia il pallone per Angiulli che crossa sul secondo palo per la rovesciata di De Sena. Conclusione che finisce fuori, qui l’ex Ravenna poteva sicuramente optare per una soluzione più semplice.

35′ Punizione dai 30 metri per il Chieti in posizione centrale. Fallo di Varga su Akammadu, anche se a prima impressione non sembrava esserci stato un contatto.

36′ Sul pallone si presenta Pietrantonio che va direttamente alla conclusione in porta e sfiora la traversa.

38′ ANNULLATO IL GOL AL CHIETI: cross dalla destra di Puglielli al centro dell’area per Akammadu che di testa insacca alle spalle di Knoflach. Il gol però viene annullato per una posizione di fuorigioco del numero 9 ospite.

41′ Angolo guadagnato da De Sena per la Samb.

41′ GOL ANNULLATO ALLA SAMB: cross dalla bandierina di Lisi, Zgrablic colpisce di testa e a due passi dalla porta arriva la deviazione di Ferretti e conclude in rete. L’arbitro fischia punizione per fuorigioco da parte del numero 7 rossoblu.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45′ OCCASIONE SAMB: punizione dai 20 metri di De Sena che piazza il pallone sul primo palo ma c’è un grade intervento di Fusco, pallone in calcio d’angolo.

45+1′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro che non fa neanche battere il corner ai rossoblu. Finisce, dunque, il primo tempo con entrambe le squadre che hanno creato le loro occasioni e si sono visti annullare un gol. Ospiti, forse più pericolosi dei rossoblu.

SECONDO TEMPO

10′ Cambio della Samb: esce Mendicino per Di Domenicantonio.

11′ OCCASIONE SAMB: cambio gioco dei rossoblu sulla sinistra per Lisi che punta l’avversario e va alla conclusione ma Fusco respinge.

13′ Doppio cambio del Chieti: escono Puglielli e Rodia, dentro Ventola e Sapone.

17′ Ammonito Varga per essere entrato in ritardo su Akammadu.

19′ OCCASIONE CHIETI: azione sulla destra sviluppata dai neroverdi, pallone appoggiato al limite da Pietrantonio per Akammadu che prova la conclusione e sfiora il secondo palo.

24′ Ci prova Di Domenicantonio con una conclusione dai 25 metri, Fusco blocca in due tempi.

25′ OCCASIONE SPRECATA DALLA SAMB: De Sena lanciato in area di rigore a tu per tu con Fusco, spreca malamente: invece di tirare di prima intenzione con il destro, si gira e scivola.

27′ Cambio del Chieti: esce Di Mino, al suo posto entra Del Greco.

30′ Altro cambio del Chieti: esce Akammadu per Baldeh.

34′ OCCASIONE CHIETI: Ventola, sulla destra, salta due giocatori rossoblu e crossa sul secondo palo per Pietrantonio che conclude, ma Knoflach para e blocca in due tempi.

36′ Cambio della Samb: esce Alboni, dentro Peroni.

41′ OCCASIONE SAMB: punizione defilata sulla destra che Di Domenicantonio batte direttamente in porta, ma Fusco respinge con un grande intervento.

42′ SAMB IN 10: espulso Zgrablic per aver atterrato Baldeh lanciato verso la porta.

42′ Cambio della Samb: esce De Sena per Cipolletta.

43′ OCCASIONE CHIETI: punizione centrale dai 25 metri di Bassini che conclude verso la porta e sfiora il palo alla sinistra di Knoflach.

45′ Sono 5 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+5′ Occasione sprecata da Svarups che sbaglia il tempo e non riesce a colpire la sfera dopo un buon cross Di Domenicantonio.

45+5′ L’arbitro fischia la fine della partita. Finisce in pareggio e a reti bianche la gara tra Samb e Chieti. Ospiti più pericolosi in fase offensiva, Samb che spreca molte occasioni e soffre le ripartenze degli ospiti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.