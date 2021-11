Il Centro Portogrande di San benedetto del Tronto, uno dei 26 centri della Igd Siiq Spa, presenta “Area Plus: esplora, gioca e Vinci”.

Un ambiente digitale in cui trovare intrattenimento e vantaggi in un mix di attività ludiche e non. Una comunità di utenti “Plus”, perché fidelizzati, perché attivi, perché partecipi alla vita del centro.

Dal 22 novembre all’8 dicembre registrandosi nell’area riservata sul sito del Centro Portogrande si può partecipare al Concorso della Ruota della Fortuna.

I premi in palio sono buoni da spendere nei negozi e nell’Ipercoop e tanti gadget dell’influencer Sbriser.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che nel periodo promozionale effettuano la registrazione nell’Area Plus su www.centroportogrande.it dal proprio tablet, pc o cellulare, oppure tramite il tablet in dotazione alla hostess presente nel centro

commerciale.

Una volta confermata la propria iscrizione cliccando sul link ricevuto sulla mail indicata, l’utente potrà giocare alla “Ruota della Fortuna”.

In caso di vincita l’utente riceve un Qr Code nell’Area Plus che dovrà essere visionato e controllato dalla hostess per ritirare il premio vinto. I premi possono essere ritirati dalle 10 alle

14 e dalle 15 alle 19.

