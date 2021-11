SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mancano poche ore alla trasferta sulla carta più difficile del campionato per i ragazzi di Ciampelli.

Domani, alle ore 14.30, il Porto d’Ascoli andrà infatti in casa della capolista Trastevere, per il match valido per la 10a giornata di campionato Serie D, con l’obiettivo di continuare a sorprendere e a far sognare.

Per l’occasione, abbiamo avuto il piacere di intervistare telefonicamente il ds degli amaranto, Flavio Betturri. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni riguardo sia la partita di domani sia obiettivi stagionali e di mercato della sua squadra.

Con i dovuti scongiuri, crede che questo possa essere l’anno buono per raccogliere quanto seminato negli anni precedenti, visto che nella passata stagione avete sfiorato il passaggio tra i professionisti?

“Ce lo auguriamo, il campionato di Serie D è molto difficile ed equilibrato, specialmente il Girone F dove tutte le squadre sono competitive ed hanno 2-3 elementi che possono fare la differenza. Noi ci proviamo, sono 6 anni consecutivi che disputiamo campionati di vertice e ci proveremo sicuramente”.

Alla vigilia del campionato in pochi avrebbero scommesso su un Porto d’Ascoli così avanti in classifica. Lei cosa si aspetta dal match di domani e cosa teme di più dei ragazzi di Ciampelli?

“Sicuramente il giocatore più rappresentativo e che conosciamo bene per quello che sta facendo vedere in campo, è Giordano Napolano. Sta facendo la differenza con gol non di questa categoria. I complimenti vanno alla società del Porto d’Ascoli che, confermando la spina dorsale dello scorso anno, con pochi ritocchi sta disputando un ottimo campionato. Non lo temiamo ma lo rispettiamo, perchè sta dimostrando di meritarsi di stare dov’è adesso. Se ce lo aspettavamo? Onestamente era difficile dirlo alla vigilia. Le squadre più accreditate del girone erano il Pineto, il Notaresco e la stessa Samb, che però è partita in ritardo come sappiamo. Il Porto d’Ascoli è senza subbio la sorpresa del campionato, ma non credo nella casualità, bensì nel lavoro quotidiano e e nella programmazione. Per questo meritano complimenti”.

Calciomercato: visti i buoni risultati, cercherete di non toccare l’equilibrio della rosa? Oppure interverrete per puntellare alcuni reparti?

E’ una bella domanda. Dalla mia esperienza qui a Trastevere, dove per due anni ho fatto anche il direttore generale, ho visto varie situazioni. Noi abbiamo un ottimo gruppo, fatto di uomini ancor prima che di calciatori e non è mai facile inserire il ragazzo giusto all’interno di uno spogliatoio già coeso e compatto. Cercheremo di fare qualcosa in entrata, per migliorare i reparti dove serve un rinforzo in più, ma senza sbagliare l’uomo.

