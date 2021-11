SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire interventi di riqualifica alle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, in direzione Pescara, dalle 22 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 novembre.

In alternativa, gli utenti diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, potranno percorrere la Statale 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Val Vibrata.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.