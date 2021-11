Per la messa in sicurezza e la riqualificazione

Il comune di Grottammare ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 400.000 € per la messa in sicurezza idrogeologica e riqualificazione naturalistica dell’area verde lungo la SP Cuprense-tratto via Cilea via Toscanini.

I dettagli del progetto, che è stato approvato nei giorni scorsi, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa indetta per

