Dalle 10 di stamattina, diverse squadre di vigili del fuoco provenienti dai Distaccamenti di Nereto e Roseto degli Abruzzi e dai Comandi di Teramo, L’Aquila ed Ascoli Piceno, stanno operando per spegnere l’incendio dello stabile di un’azienda vinicola in via Pascoli a Corropoli. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto in pannelli sandwich di un capannone di circa 3.500 metri quadrati, durante l’esecuzione di lavori di impermeabilizzazione. A causa dell’incendio si è sviluppata una colonna di fumo denso e scuro visibile dal vicino centro abitato di Corropoli, ma anche a notevole distanza.

I vigili del fuoco, intervenuti con ventiquattro uomini e dodici automezzi, appena giunti sul posto, hanno aggredito le fiamme che dalla copertura si sono estese anche all’interno dei locali. Le fasi iniziali dell’intervento sono state particolarmente complesse, con gli operatori che hanno dovuto lavorare sia sul tetto che all’interno del fabbricato, indossando gli autorespiratori per proteggersi dal fitto fumo prodotto dalle fiamme.

Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche personale dell’Arta di Teramo per valutare eventuali situazioni di inquinamento ambientale.

