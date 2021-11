SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la buona gara e la vittoria in Coppa Italia contro Notaresco, che è valsa la qualificazione ai 16esimi di finale, i rossoblu affronteranno il Chieti domenica 21 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme“. La gara è valida per la decima giornata di Serie D Girone F.

I teatini lo scorso anno hanno partecipato e vinto il campionato di Eccellenza Abruzzo 2020/2021, ripreso a sette squadre, ottenendo la promozione in Serie D.

Dunque nel nuovo campionato, gli abruzzesi, al momento, sono al 13° posto in classifica con 10 punti ottenuti. I risultati nelle prime 9 giornate sono i seguenti: 2 vittorie ottenute con Nereto e Porto d’Ascoli in extremis su calcio di rigore, 4 pareggi con A.J. Fano, Vastogirardi, Vastese e Matese e 3 sconfitte con Atletico Terme Fiuggi, Castelfidardo e Castelnuovo Vomano.

I gol fatti sono 7 e quelli subiti sono 10. Con questi dati alla mano il Chieti ha il 2° peggior attacco ed è la quinta squadra ad aver subito meno gol del girone. Tra le file teatine un ex rossoblu, parliamo del giovane portiere Lorenzo Fusco che ha indossato per due anni la maglia della Samb (dal 2019 al 2021).

Giocatori da tenere d’occhio: Antonio Aquilanti, difensore 36enne molto esperto, che vanta oltre 400 presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Pescara, Ascoli, Benevento, Pro Patria, Lanciano, Cosenza, Feralpisalò, Sicula Leonzio e Rieti.

Marco Mariani, centrocampista con oltre 300 presenze in carriera tra Serie C, Serie C2 e Serie D. Da segnalare due stagioni della sua carriera, dove il classe 92′ è andato in doppia cifra: 11 gol in 32 presenze con la maglia del Giulianova (2014-2015) e 11 gol in 25 presenze con la maglia del Montegiorgio (2019-2020).

Franklyn Akammadu, attaccante classe 98′, lo scorso anno ha collezionato 30 presenze e 7 gol con la maglia del Campodarsego. Inoltre vanta 34 presenze nel campionato di Serie C con le maglie di Fermana, Prato e Alessandria e una presenza in Serie B con il Cesena, club con il quale è cresciuto alle giovanili. Quest’anno con la maglia del Chieti ha segnato 3 gol in 7 presenze.

Luca Fabrizi, attaccante classe 98′, è cresciuto nelle giovanili dell’Aquila e del Teramo. Quest’anno è tornato in Serie D, dopo due anni in Eccellenza con il Castelnuovo Vomano e il Chieti e nel campionato in corso, sempre in maglia neroverde, è partito bene risultando il capocannoniere della squadra insieme ad Akammadu, segnando 3 gol in 7 presenze.

