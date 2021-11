SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’As Sambenedettese comunica che è già attiva la prevendita per la gara Sambenedettese-Chieti, in programma domenica 21 novembre, alle ore 14.30, allo stadio Riviera delle Palme. I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket. Visto che il botteghino dello stadio resterà chiuso, nella piena osservanza delle normative anti-contagio vigenti, tutti i tifosi dovranno munirsi di biglietto tramite prevendita (il prezzo è lo stesso). La prevendita per il settore ospiti terminerà sabato 20 novembre alle 19.

Le richieste di accrediti disabili dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro e non oltre le ore 13 di venerdì 19 novembre scaricando il modulo.

Le richiesta di accredito Aia dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro non oltre le ore 13 di venerdì 19 novembre.

Le richieste di accrediti per gli organi di stampa dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di venerdì 19 novembre all’indirizzo ufficio.stampa@sambenedettesecalcio.eu

La società comunica che, dopo mesi difficili e con gli sportivi costretti lontani anche dagli stadi, ha deciso di calmierare i prezzi dei tagliandi per tutti i settori e, per la gara in questione, sarà attiva anche la PROMO ABBONATO dedicata ai possessori di Fidelity Card e/o Supporter Card che prevede il costo di 1 euro a tagliando (promozione valida solo nei punti vendita VivaTicket esibendo Fidelity Card e/o Supporter Card, tessere da esibire anche all’ingresso dello stadio).

Si ricorda che per l’accesso allo stadio è obbligatorio il GREEN PASS.

Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:

CURVA NORD

INTERO….. 5 euro diritto di prevendita incluso

Under 12… 1 euro diritti di prevendita incluso

PROMO ABBONATO… 1 euro (solo nei punti vendita VivaTicket)

TRIBUNA CENTRALE

INTERO….. 20 euro diritto di prevendita incluso

Under 12… 1 euro diritti di prevendita incluso

PROMO ABBONATO… 1 euro (solo nei punti vendita VivaTicket)

TRIBUNA EST MARE

INTERO….. 10 euro diritto di prevendita incluso

Under 12… 1 euro diritti di prevendita incluso

PROMO ABBONATO… 1 euro (solo nei punti vendita VivaTicket)

CURVA SUD OSPITI

INTERO….. 5 euro diritto di prevendita incluso

Under 12… 1 euro diritti di prevendita incluso

Di seguito i punti vendita VivaTicket:

Porto d’Ascoli/ San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 Porto d’Ascoli

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 Porto d’Ascoli

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 Porto d’Ascoli

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 Porto d’Ascoli

21 Point

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Segnali di Fumo di Scarponi Basilio

via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto

Cupra Marittima

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima (AP)

Grottammare

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Nonno Lele di Pino D’Angelo

P.zza Carducci 10, 63066 Grottammare

Bar Tabacchi Angel

via Galilei 1 Grottammare

Monteprandone/Centobuchi

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 – Centobuchi

Goldbet Monteprandone

via De Gaspari 97 Monteprandone

Tabaccheria Fortunella

via colombo 23 Stella di Monsampolo

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Carta&CO.

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Martinsicuro

Goldbet Martinsicuro

Via Aldo Moro 114/116

Martinsicuro

