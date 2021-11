In programma nel week-end al Concordia di San Benedetto del Tronto “Il potere del cane”, diretto da Jane Campion, e “Ainbo – Spirito dell’Amazzonia”, per la regia di Richard Claus e Jose Zelada.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La programmazione del week-end del cinema Concordia di San Benedetto del Tronto prevede la proiezione del film “Il potere del cane”, diretto da Jane Campion da venerdì 19 novembre a lunedì 22 novembre e del film di animazione “Ainbo – Spirito dell’Amazzonia”, diretto da Richard Claus e Jose Zelada in programma sabato 20 novembre e domenica 21 novembre.

Ambientato negli anni ’20, precisamente nel 1925, “Il potere del cane” vede al centro della storia la coppia dei ricchi fratelli Burbank, Phil (Benedict Cumberbatch) e George (Jesse Plemons), proprietari di un enorme ranch in Montana che domina la vallata. I due sono molto diversi tra loro: Phil è un uomo brillante ma crudele, con un atteggiamento prepotente e violento, mentre George è una persona testarda e puntigliosa, ma sempre gentile. Quando George sposa in segreto la vedova Rose (Kirsten Dunst), Phil non accetta la cosa e inizia una guerra spietata contro la donna usando suo figlio Peter (Kodi Smit-McPhee) come pedina.

“Ainbo – Spirito dell’Amazzonia” è la storia di una ragazza di tredici anni di nome Ainbo, nata e cresciuta a Candámo, una zona profonda e remota della giungla amazzonica. La giovane non ha mai avuto contatti con altre persone, al di fuori di quelle che abitano nella sua comunità, una civiltà ancora non nota. Quando la zona di Candámo viene sottoposta al disboscamento, Ainbo viene a contatto con altri esseri umani e si rende presto conto che, con l’arrivo di queste nuove persone, la sua terra natia è minacciata dall’avidità umana. Per tentare di salvarla, la giovane Ainbo inizia a lottare, ma inutilmente. Gli uomini, guidati da Cornell DeWitt, disboscano, estraggono minerali e distruggono il paesaggio. L’oscuro Yucuruna, il male che risiede in Amazzonia, sta prendendo il sopravvento e ad Ainbo resta una sola possibilità per salvare la sua casa: rivolgersi allo spirito madre, Turtle Motelo Mama.

I GIORNI E GLI ORARI DI PROGRAMMAZIONE:

IL POTERE DEL CANE

VEN 19 ore 21:00

SAB 20 ore 19:00-21:15

DOM 21 ore 19:30-21:15

LUN 22 ore 21:00

AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA

SAB 20 ore 17

DOM 21 ore 17

PREZZI

6,50 intero LUNEDÌ € 5,00

5,00 ridotti (sotto i 12 e sopra i 65 anni)

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Per informazioni: Facebook Cinema Teatro Concordia San Benedetto Del Tronto

www.cinemaconcordiasbt.wixsite.com/concordia

tel: 335-6070843 – 0735588246

