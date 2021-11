SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Perseveranza, resilienza, determinazione. Ascoltando il racconto della vita di Luca Straccia, questi sono i termini più adatti a racchiudere appieno la sua personalità. È doveroso chiarire sin da subito che l’obiettivo di questo articolo non è quello di render noto nome e cognome di alcuno, bensì quello di trasmettere a precisi destinatari un messaggio ben definito: con la forza della mente e il coraggio dell’animo, tutto è possibile.

La ‘Fenice’ contenuta nel titolo non è casuale, perché con essa si colloca il parallelismo afferrabile proprio con il vissuto del protagonista. Nato e cresciuto a San Benedetto, nel 2016 Luca rimane vittima di un traumatico e sfortunato incidente stradale con la sua moto. Marchiato dal coma, dalle ferite corporee riportate e da una primordiale parziale immobilità, porta oggi con umiltà e fierezza i segni della sua battaglia. Secondo la mitologia greca, la fenice rappresenta un simbolo di morte e resurrezione, il rinascere dalle proprie ceneri. È così che Luca si sente, un “ragazzo fortunato” (come direbbe ‘Jovanotti’, che ha conosciuto personalmente e di cui è un grande fan), che nella grande disavventura è riuscito, grazie alla sua forza di volontà, alla sua tenacia e alla sua fermezza, a rialzarsi e a diventare quello che oggi è, superando la sfortuna avuta e sentendosi lui, oggi, quello fortunato. Personificatosi interamente in questa analogia mitologica, ha deciso di imprimere sulla sua pelle (con il disegno realizzato da una sua amica, Fiamma Imbrescia) proprio la rappresentazione della fenice infuocata, che torna a risplendere dopo essersene andata. Una curiosità: come lui stesso ha affermato, ha scelto di tatuare la figura sul suo fianco destro, emblema, questo, di una visione non ancorata al passato ma rivolta al futuro.

Dopo aver trascorso il lungo e tortuoso periodo ospedaliero di progressiva riabilitazione cerebrale e motoria che lo ha tenuto bloccato per tre infiniti anni, Luca si è posto sin da subito l’obiettivo di tornare, per quanto fosse possibile, a vivere quella vita che gli era stata sottratta dalle mani, con la consapevolezza che ogni momento dell’esistenza è prezioso, e che con quell’unione già citata di perseveranza, resilienza e determinazione, combinati perfettamente con quel pizzico di sana follia, i sogni, anche quelli più lontani ed inimmaginabili, possono realizzarsi. È questa la lezione morale che il ragazzo sente il bisogno di diffondere verso tutti coloro che provano incompletezza, sconforto, scoraggiamento, quella sensazione di vuoto e abbattimento interiore classica dei momenti più bui che, invece, può essere combattuta e sconfitta.

Lo scorso mese Luca è stato autore di un’altra, impensabile e straordinaria impresa che molti ritenevano fosse eccessiva o irrealizzabile: percorrere a piedi il cammino spagnolo di ‘Santiago de Compostela’. C’è chi lo fa per motivi puramente spirituali, chi per motivi culturali, e chi invece per mettersi alla prova e testare i limiti delle proprie capacità. L’elemento più sorprendente di tale illuminazione è che Luca ha pensato bene di voler compiere questa avventura eroica proprio nella fase riabilitativa, promettendo così a sé stesso che, una volta ristabilito, sarebbe riuscito nello scopo, segno inequivocabile della sua forza mentale.

Accompagnato da Giammarco Scacchia, suo immancabile ed instancabile amico, Luca ha percorso in sette giorni effettivi (sommati ai due impiegati per il viaggio) l’itinerario tra la cittadina di Ponferrada e la cattedrale di Santiago di Compostela, un tragitto che conta più di 200 km. Con una media di 30 km giornalieri percorsi tra salite impervie e ripide discese (mischiati alla presenza di pioggia, vento e fango), Luca, affaticato ma non abbattuto dal tratto, è riuscito a rendere realtà quel sogno, tanto immaginato quanto fisicamente dispendioso, di raggiungere la beneamata cattedrale spagnola. Un percorso lungo, faticoso e complicato, ma che, una volta giunti a destinazione, rivela tutte le sue bellezze. Da questo viaggio, infatti, Luca non torna solo comprendendo di aver camminato per 200 km immerso nella natura spagnola; non torna solo con il racconto di uno splendido viaggio in tutti i suoi minimi particolari; non torna solo con cartoline, calamite, foto e ricordi in mano. Luca torna a casa con molto di più, ovvero con la cognizione di essere stato l’artefice di un evento leggendario costruito dopo anni di sofferenze e sacrifici e che, se considerato più generalmente, può riassumere esattamente il suo vissuto. Sostenuto da un immenso e costante spirito battagliero di inarrendevolezza, Luca ha dato e vuole comunicare a chiunque la dimostrazione che nella vita, se davvero lo si vuole, tutto è possibile.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.