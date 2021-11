SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della “Giornata mondiale della Prematurità” che si è celebrata il 17 novembre, l’Amministrazione comunale ha aderito alla proposta della Sin – Società Italiana di Neonatologia di illuminare di viola un monumento cittadino.

Nel pomeriggio del 17 novembre, dunque, la statua del Pescatore è stata illuminata di viola per richiamare l’attenzione della pubblica opinione sulla necessità che vengano stanziate risorse e adeguate professionalità per garantire adeguate cure ospedaliere e attenti follow up post dimissione ai tanti bambini che nascono ogni anno prima del termine di gravidanza: 700 solo nelle Marche

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore alle politiche sociali e giovanili Andrea Sanguigni e le pediatre Aurora Bottiglieri, Giovanna Infriccioli, Rossella Giuliani e Barbara Perrone.

L’assessore Sanguigni e la dottoressa Bottiglieri, quest’ultima anche come Consigliere comunale, hanno colto l’occasione per ribadire la necessità che la Pediatria del nostro ospedale sia attrezzata per far fronte alle necessità di questi bimbi che, a fronte di un miglioramento progressivo dei tassi di sopravvivenza, sono spesso gravati da un alto tasso di morbilità.

