CUPRA MARITTIMA – Ad aprire la nuova settimana cinematografica del Margherita, a partire da giovedì 18 novembre, sarà il discusso film premiato a Venezia con il Leone d’Oro: ‘La scelta di Anne- L’événement’ di Audrey Diwan.

Adattamento del libro omonimo di Annie Ernaux, in cui la scrittrice transalpina aveva raccontato la propria esperienza biografica quando, nel 1963, in un’epoca in cui l’aborto era illegale in Francia, da studentessa universitaria ventitreenne decise di interrompere la gravidanza, il film indaga il suo microcosmo, in cui le amiche si scansano, e i coetanei si sottraggono colpevolmente o ci “provano” meschinamente. Vera e piena di carisma l’interpretazione della bravissima attrice Anamaria Vartolomei.

Per tutta la famiglia si segnala “Ainbo-Lo spirito dell’amazzonia”, un film di animazione dove una coraggiosa ragazzina apprendista-cacciatrice scopre che è arrivato un gruppo di uomini pronti a distruggere la foresta. Un importante messaggio alle responsabilità di tutti verso il nostro pianeta Terra. Proseguiranno, inoltre, le proiezioni del film ‘The French Dispatch’ di Wes Anderson.

Lunedì 22 e martedì 23 in programma il primo appuntamento della rassegna dedicata ai giovani “Di noi cosa ne sai” con il docufilm “L’acqua, l’insegna la sete” di Valerio Jalongo. Un viaggio nell’anima, la cronaca di una disperata lotta per sopravvivere in mezzo a una mole gigantesca di materiale, forse il più bel film del regista.

Il Pedagogista Amedeo Angelozzi, che ha fatto del confronto con i giovani la sua vita, commenterà il film lunedì 23 novembre alle ore 18,30

Di prossima programmazione: “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, in programma dal 25 novembre, “Encanto”, dal 26 novembre, “I’m your man” di Maria Schrader, dal 30 novembre.

Programmazione dal 18 al 23/11

LA SCELTA DI ANNE – L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan (FR 2021, 100′)

Nel 1963, Anne, una studentessa brillante di estrazione sociale modesta, si trova ad affrontare una gravidanza indesiderata che potrebbe rovinarle il futuro…

giovedì 18/11 ore 21,15

venerdì 19/11 ore 19,00

sabato 20/11 ore 21,15

domenica 21/11 ore 17,00 -19,00

lunedì 22/11 ore 21,15* versione in lingua originale francese sottotitolata in italiano

*ingresso ridotto

THE FRENCH DISPATCH di Wes Anderson (USA 2021, 108′)

Cannes ’21

Il decimo film del cineasta che è stato definito una “lettera d’amore al giornalismo e ai giornalisti”. Racconta, infatti, vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch

venerdì 19/11 ore 21,15

sabato 20/11 ore 19,00

domenica 21/11 ore 21,15

AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA di Richard Claus, Jose Zelada (USA 2021, 84′)

Ainbo, cresciuta con la sua tribù in simbiosi con la foresta Amazzonica, grazie all’aiuto dei suoi amici animali, difenderà il suo ambiente incontaminato…

venerdì 19/11 ore 17,00

sabato 20/11 ore 17,00

domenica 21/11 ore 15,30

L’ACQUA, L’INSEGNA LA SETE – STORIA DI CLASSE di Valerio Jalongo (ITA/CH 2021, 76′)

15 anni dopo aver realizzato un video diario insieme ai ragazzi della 1E, un vecchio professore, ormai in pensione, va alla ricerca dei suoi ex studenti.

lunedì 22/11 ore 18,30

martedì 23/11 ore 19,00-21,15

Sarà possibile ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391 7156986, dopo averlo salvato tra i contatti. Nonostante la capienza del cinema sia aumentata, il Margherita ha deciso di mantenere ancora degli spazi vuoti al 25%. È, quindi, consigliabile

prenotarsi sul sito: www.cinemamargherita.com per facilitare l’ingresso in sala.

In base alle normative anti Covid sono obbligatori il Green pass e l’uso della mascherina.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.