Appuntamento domenica 21 novembre ore 10.30 per una passeggiata per conoscere il patrimonio storico e artistico dell’area portuale di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 21 novembre ore 10.30 il Museo del Mare presenta il Trekking portuale, una passeggiata per conoscere il patrimonio storico e artistico dell’area portuale, per guardare con nuovi occhi simboli e monumenti cittadini in collaborazione con il Circolo dei Sambenedettesi. Partenza dal Museo della Civiltà Marinara e conclusione al Molo Sud con una “dolce” sorpresa.

Costi: adulti 8 euro, bambini 4 euro.

Prenotazione obbligatoria al 353 4109069.

