MONTEPRANDONE – Al via i festeggiamenti in onore di San Giacomo della Marca, patrono di Monteprandone e compatrono della Regione Marche in programma del 20 al 28 novembre. Nel primo weekend, sabato 20 e domenica 21 novembre tanti gli appuntamenti: presentazioni di libri, momenti ludici per grandi e piccini e apertura di mostre tra arte contemporanea, fumetti e fotografie storiche per il Ventennale del rientro delle spoglie del Santo da Napoli a Monteprandone.

Sabato 20 novembre

Si parte sabato 20 novembre, alle ore 9:30, nella chiesa Santa Maria delle Grazie, presso il Santuario San Giacomo della Marca, con la presentazione del volume “San Giacomo della Marca. La vita, la riforma religiosa e l’opera sociale”, edizione Terra dei Fioretti.

Il volume fa parte della collana di studi storico-critici della Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori ed è il risultato del lungo lavoro di ricerca di padre Marco Buccolini, durato ben 15 anni.

Il lavoro è uno studio prezioso e indispensabile che permette di ricostruire i viaggi del frate piceno in modo accurato, facendo luce su alcuni periodi meno conosciuti del Monteprandonese. Utile agli specialisti degli studi iacobiani, ma anche ai devoti e ai semplici curiosi che desiderano scoprire il passaggio del frate itinerante nella propria terra.

L’evento, curato dal Centro Studi San Giacomo della Marca di Monteprandone, è su prenotazione via messaggio/whatsApp al numero 3663441355.

Sempre sabato 20 novembre, nella sala delle vetrate, alle ore 16:30 si terrà la premiazione dei vincitori della Borsa di Studio relativa al concorso indetto dall’Avis comunale di Monteprandone e dalla Fondazione “Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia Onlus”. Giunto alla sua seconda edizione, il concorso promuove nel territorio la cultura della solidarietà, premiando i giovani che si sono distinti nello studio e nel nobile gesto della donazione del sangue.

La cerimonia di premiazione è stata inserita nel corposo programma dei festeggiamenti di San Giacomo della Marca. Uomo di studio e di cultura, il santo di Monteprandone è un esempio per tutti i giovani che consapevoli dei loro talenti, si adoperano per contribuire al bene dell’altro. I vincitori del concorso, tutti residenti a Monteprandone e iscritti all’Avis locale, hanno conseguito il diploma di maturità nel 2021.

Domenica 21 novembre

Nella giornata di domenica nel Borgo storico apriranno due mostre. Si tratta di un’esposizione fotografica che celebra i venti anni del rientro delle spoglie del Santo da Napoli, luogo di sepoltura, a Monteprandone. Il racconto per immagini parte ancor prima dal settembre 1992, quando le Spoglie tornarono per un anno a Monteprandone tra ali di folla dei fedeli festanti per poi rientrare definitivamente nella terra natia nel 2001. Allestita in via Limbo, l’esposizione è curata dal Comune di Monteprandone, le fotografie sono tratte dall’Archivio storico studio Campanelli.

Anche l’arte contemporanea torna a illuminare il borgo medievale di Monteprandone. Alle ore 18:30, nello SpaziomOHOc artecontemporanea di Nazareno Luciani, sarà inaugurata la mostra “Lunatica”.

Un’ immagine nata e concepita per il territorio con un allestimento di opere di artisti seguiti e proposti in collettivo audace e poetico nello stesso tempo. Opere inedite che danno al visitatore una forza stravagante e originale. Diversi gli artisti accolti che riescono a comunicare il senso dell’ originalità e della libertà creativa. Giovani che Nazareno Luciani cerca e ricerca con grande passione.

Ecco allora le opere di Stefano Brandetti, Emilio Patalocchi, Simone Straccia, Davide Curzi, Chiara Piermanni, Maria Elisa Palermi, Sabrina Spurio, Hernan Chavar, Rossano Piccioni, Piergiorgio Aprea, Daniele Camaioni, Nima Tayebian, Caterina Silenzi, Giulia Corradetti, Dante Marcos Spurio e tanti altri. Uno luogo composto concepito come un Vasariano contemporaneo dove tutte le opere dialogano tra loro in una “Lunatica” espressione romantica. Per info 328 718 0203.

Il pomeriggio di domenica sarà all’insegna della festa e del divertimento presso il piazzale Monsisgnore Eugenio Massi, al Santuario. Dalle ore 15, l’associazione San Giacomo organizza una castagnata, con crispllit dolci e vin brulé. Dalle 15:30 grandi e piccini potranno giocare grazie al Ludobus Legnogiocando. Ricerca, passione e artigianato: così nascono i giochi della collezione Legnogiocando che si ispirano alla tradizione ludica italiana ed europea e sono costruiti con legno e materiali poveri.

Durante il pomeriggio, si potrà anche visitare, nella sala delle vetrate, la mostra “La vita di San Giacomo a fumetti” tavole illustrate che raccontato la vita del Santo realizzate dall’artista monteprandonese Sabrina Spurio.

Ricordiamo che nelle giornate di sabato 20 e di domenica 21 novembre, dalle 15 alle 18 saranno aperti e visitabili gratuitamente il Museo Parrocchiale di Arte Sacra nel Borgo storico e il Museo Sistino di San Giacomo della Marca presso il Santuario.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, nel rispetto della normativa antiCovid. Il green pass dai 12 anni in su è obbligatorio per: presentazione del libro di padre Marco Buccolini, premiazione Borsa studio Avis Monteprandone, mostre di Nazareno Luciani e di Sabrina Spurio e giochi del Ludobus.

Il calendario è organizzato dal Comune di Monteprandone in collaborazione con i Frati Minori del Convento di San Giacomo della Marca, il Centro Studi San Giacomo della Marca, le associazioni Proloco Monteprandone, San Giacomo, Centopercento, Castrum Prandonis, Le Due Porte – Fermento Marchigiano, Avis Monteprandone, U.S. Acli Marche Aps, U.S. Acli provinciale, spaziomOHOc artecontemporanea, Ludobus Legnogiocando, Musei Sistini del Piceno e l’Istituto comprensivo di Monteprandone.

Quest’anno il programma dei festeggiamenti gode del patrocinio e del sostegno di Regione Marche, Bim Bacino Imbrifero del Tronto e Servizi Distribuzione, del patrocinio di Provincia di Ascoli Piceno e Banca del Piceno, oltre che del contributo di alcune aziende del territorio: Inim, Genny, Tmt International, Elettrostella, Picena Zinc, Orsini e Damiani, Dienpi, T&C – Troiani & Ciarrocchi e Sun Service Srl.

