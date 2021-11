GROTTAMMARE – Solidarietà lungo la costa picena.

La cooperativa sociale Nuova Ricerca Agenzia Res onlus di Fermo, che collabora da anni con il Comune di Grottammare nella gestione del progetto ministeriale per l’accoglienza dei richiedenti asilo, ha attivato una raccolta di vestiario da donare ai migranti bloccati al freddo e al gelo che si trovano al confine Bielorussia/Polonia.

I materiali richiesti sono: sacchi a pelo, coperte, giubbotti invernali, maglioni, guanti, berretti, scarpe e vestiario in genere, sia per adulti che per bambini.

Chi volesse contribuire può portare il materiale presso la sede comunale in via Crucioli (ex Informagiovani) entro il 21 novembre.

