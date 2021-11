TABELLINO

Grottammare: Fatone, Fuglini (dal 30’ st Todisco), Silvestri (dal 3 st Tombolini), Tassotti, Fiscaletti A. (dal 38 st Pomili D.), Fiscaletti S., Mascitti (dal 15 st Alighieri), Haxhiu, Pazzi, Cisbani (dal 23 st Palestini), De Panicis. A disposizione: Palanca, Pomili Alex. Allenatore Zazzetta.

Montefano: Rocchi, Palmucci, Cecchini, Camilloni, Monaco, Guzzini, Latini, Gigli, Camilloni, Rossini, Cantarini. A disposizione: Craciun, Orlietti, Pigini, Alla, Bonacci, Volponi, Ciavattini, Demaj, Chahid. Allenatore Menghini.

Marcatori: 36 pt Pazzi (G), 7 st e 41 st Camilloni (M).

CRONACA

Partita stregata per il Grottammare, che perde in casa contro il Montefano dopo aver dominato la gara per lunghi tratti. Il primo tempo vede le due squadre fronteggiarsi con grande intensità: a sbloccarla è Cristian Pazzi che scatta sul filo del fuorigioco e insacca di sinistro. L’occasionissima per il raddoppio capita sul piede di De Panicis, che però non riesce a superare con un pallonetto il portiere in uscita.

Nella ripresa il Montefano pareggia: sugli sviluppi di un contropiede Pazzi resta a terra, gli ospiti continuano a giocare e Camilloni calcia in rete con un destro dal limite dell’area. La partita si scalda, con il Grottammare che sfiora più volte il gol del vantaggio con Pazzi, Alighieri e De Panicis. Nel momento di massimo sforzo dei padroni di casa, il Montefano guadagna un calcio di rigore che Camilloni trasforma.

Nel finale prevale il nervosismo: il Montefano ottiene i 3 punti e termina il mini-girone di Coppa. Il Grottammare è atteso all’ultima gara, in trasferta, contro l’Atletico Ascoli.

