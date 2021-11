SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria e il passaggio del turno contro il Notaresco, la Samb ritroverà in Coppa Italia, come avversaria, la Recanatese. Match previsto per mercoledì 24 novembre ma sarà da sorteggiare la squadra che giocherà in casa.

Di seguito le nostre videointerviste.

Antonioli: “La squadra ha messo l’impegno ma abbiamo regalato un gol. Primo tempo equilibrato e nel secondo abbiamo meritato di pareggiare per poi vincere ai rigori”. – afferma il mister rossoblu. “Gli under? Abbiamo dei buoni under e la prova della squadra mi è piaciuta abbastanza”. – aggiunge. “Mercato? Devo conoscere a fondo la squadra, ancora non ne abbiamo parlato ma faremo le nostre valutazioni”. – conclude il tecnico.

Epifani: “Abbiamo fatto una grande gara nonostante lo stop per colpa del Covid. Potevamo sfruttare alcune occasioni, ma siamo contenti così della partita fatta.” – afferma il mister. “La Samb? Gli auguro di risalire, sono lontani dalle prime posizioni ma il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto. – aggiunge. “Io a San Benedetto? Per me sarebbe una bellissima cosa, degli anni c’ho anche sperato, ma ora penso a fare bene con il Notaresco”. – conclude il tecnico degli abruzzesi.

