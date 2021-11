Abbrandini 8 Il classe 01′ è certamente il migliore in campo, oltre al rigore parato che ha permesso la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia, è stato superlativo nelle parate che hanno salvato la porta rossoblu. Gli interventi più importanti sono diversi: al 15′ pt respinge un tiro arrivato da Fredrich in area di rigore. Al 21′ st compie un miracolo su Gallo negando il raddoppio ospite. Para il rigore decisivo ed è il terzo con la maglia della Samb. Sicuramente può essere alternato con Knoflach in campionato per permettere a mister Antonioli di schierare un over in mezzo al campo, anche se al momento alcuni di essi rimangono fermi per infortunio.

Miruku 6 Gara sufficiente per il terzino classe 02′. Dopo diverse partite, dove non è stato schierato, torna titolare in Coppa Italia. Rispetto alle ultime gare dove ha commesso molti errori di disattenzione, in quella di oggi ha svolto abbastanza bene il suo compito anche se in alcune circostanze Bana lo mette in difficoltà. Esce al 14′ st per Alboni.

De Santis 6+ Dopo essere stato schierato come terzino sinistro a Vasto, oggi è tornato al centro della difesa. Limita come può un giocatore vivace come Gassama e in fase di impostazione cerca sempre il compagno vicino piuttosto di lanciare il pallone in avanti.

Cipolletta 5,5 Insufficienza per il centrale difensivo, che spesso e volentieri butta il pallone in avanti piuttosto che servire un compagno vicino. Sbaglia un passaggio in fase di possesso e regala il pallone a Marchionni che permette al Notaresco di passare in vantaggio. Sfiora il gol del vantaggio al 38′ st con un colpo di testa che fiora il palo e si vede annullare un gol in pieno recupero del secondo tempo per fuorigioco.

Lorenzoni 6,5 Dopo le ultime gare da terzo di centrocampo, torna ad occupare la posizione di terzino e lo fa egregiamente. Tanta corsa, deciso nei contrasti, sovrapposizioni e personalità da vendere.

Amoruso 6 Gara sufficiente del classe 03′. Allarga il pallone quando può e si vede in una sola occasione quando al 3′ st, dal limite, prova una conclusione che finisce alta.

Isacco 6 Gestisce la regia del centrocampo muovendo molti palloni da un lato all’altro. Prova due conclusioni dal limite nel secondo tempo che finiscono al lato.

Peroni 7,5 Forse la sua miglior gara da quando è in rossoblu. Da terzo di centrocampo crea scompiglio e spazi nella difesa abruzzese ed è freddo sotto porta. Il suo gol vale il pareggio e riaccende i rossoblu nel finale del secondo tempo. Viene ammonito al 35′ pt per aver trattenuto Pesce. Esce al 39′ st per Sirocchi.

Travaglini 6 Schierato come esterno d’attacco il classe 02′ è autore di una prestazione sufficiente, non ha avuto molte giocate dove poteva mettersi in mostra ma deve avere più personalità nel puntare l’uomo e saltarlo. Viene ammonito al 10′ pt dopo aver commesso un fallo duro nei confronti di Massetti. Esce al 14′ st per Lisi.

Mendicino 6,5 Buona prestazione dell’ex Lazio. Il voto è anche di incoraggiamento, ad un attaccante che è stato molto criticato nelle prime partite. Da fuori ho notato che sta migliorando a livello di forma, infatti, nel primo tempo è stato prezioso nel far salire la squadra coprendo palla, facendo molte sponde e attirando verso di se almeno due uomini avversari. Nel secondo tempo, complice anche la stanchezza, sbaglia diversi appoggi. Non sarà un attaccante da tanti gol, ma secondo il mio punto di vista sta svolgendo nel miglior modo possibile ciò che gli chiede il mister.

Di Domenicantonio 6,5 Buona gara dell’ex Campobasso. Dopo la brutta prestazione fatta a Vasto, oggi è stato più incisivo e pericoloso con le sue giocate personali. Bene nei movimenti ad accentrarsi verso l’area manca solo aggiustare la mira per trovare il gol. Da segnalare un’occasione pericolosa al 23′ pt, quando un suo tiro con deviazione da l’illusione del gol. Esce al 25′ st per far posto a Ferretti.

Lisi 6,5 Entra al 14′ st al posto di Travaglini. Continua la sua striscia di gare positive, oltre alla personalità e alla cattiveria nei contrasti condisce la gara con tanta corsa. Nasce da un suo cross il pareggio rossoblu che permette a Ferretti di servire Peroni davanti alla porta e freddare Rapagnani.

Alboni 5,5 Anche lui entra al 14′ st al posto di Miruku. Subentra da terzino sinistro ma viene spostato sulla fascia destra a gara incorso. Cerca di proporsi in fase offensiva ma sbaglia troppi appoggi che permettono a Notaresco di ripartire.

Ferretti 6,5 Entra al 25′ st al posto di Di Domenicantonio. Al 29′ crea un’azione personale, rientrando sul sinistro e provando la conclusione con il mancino che però finisce alta. In occasione del pareggio della Samb è suo l’assist, con una sponda, che permette a Peroni di depositare il pallone in rete. Colpisce pochi istanti dopo una traversa di rovesciata, che quasi ricordava il gol di Miceli del 2-1 contro il Teramo.

Sirocchi 6 Prima presenza in rossoblu per il classe 04′. Gioca gli ultimi istanti di partita ma apre con un gol la serie dei calci di rigore, spiazzando il portiere.

Antonioli 6,5 Dopo la brutta sconfitta di Vasto è arrivato il secondo successo in Coppa Italia. Altra Samb rispetto a quanto visto la scorsa domenica soprattutto nel secondo tempo che con carattere e mentalità giusta ha trovato il pareggio. Da prendere in considerazione Abbrandini per le prossime gare di campionato, bene Lorenzoni sulla fascia destra ed è interessante Peroni come terzo di centrocampo. I cambi fatti nel secondo tempo danno equilibrio alla squadra e sono decisivi ai fini del risultato. I rossoblu, ormai, fisicamente stanno bene bisogna lavorare di più sotto l’aspetto psicologico su questi ragazzi. Vincere aiuta a vincere, ora si pensa al Chieti.

