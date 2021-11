Tutto pronto allo Stadio Riviera delle Palme per il match valido per i 32esimi di Coppa Italia Serie D

Note: San Benedetto del Tronto, 13° leggera pioggia e nebbia. Campo non in perfette condizioni. Samb in completo rossoblu, ospiti in tenuta bianca e inserti blu.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Abbrandini, Miruku, De Santis, Cipolletta, Amoruso, Mendicino, Di Domenicantonio, Lorenzoni, Isacco, Travaglini, Peroni.

A disposizione: Bruno, Alboni, Ferretti, Zgrablic, Sirocchi, Amatucci, Lisi, Amato, Zappasodi. Allenatore Mauro Antonioli

NOTARESCO: Rapagnani, Bellardinelli, Fredrich, Marchionni, Pesce, Massarotti, Colombatti, Bana, Gassama, Gallo, Scimia.

A disposizione: Di Valerio, Maio, Valenti, Lopez, Blando, Massetti, Marcattili, De Stefanis, Magliulo. Allenatore Massimo Epifani

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Azione sviluppata dalla destra per il Notaresco, ma se la cava la Samb con Cipolletta che spazza.

5′ Sventagliata di Pesce sulla sinistra a cercare Marchionni, ma fa buona guardia Lorenzoni che lascia scorrere il pallone sul fondo.

7′ Squillo della Samb: ottima sponda di Mendicino per Peroni che allarga sulla destra per Di Domenicantonio. L’11 rossoblu arriva al limite e conclude verso la porta ma Rapagnani non ha problemi a bloccare il pallone. Conclusione debole.

9′ Ancora Samb con Peroni che recupera il pallone a centrocampo e dai 30 metri prova il tiro con il sinistro che finisce sopra la traversa.

11′ Lancio in profondità di Isacco a cercare il movimento di Mendicino che stoppa il pallone ma sbaglia l’appoggio al limite per Di Domenicantonio. Occasione sprecata.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.