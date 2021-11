Note: San Benedetto del Tronto, 13° leggera pioggia e nebbia. Campo non in perfette condizioni. 250 gli spettatori presenti. Samb in completo rossoblu, ospiti in tenuta bianca e inserti blu.

Angoli 5-4

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Abbrandini, Miruku, De Santis, Cipolletta, Amoruso, Mendicino, Di Domenicantonio, Lorenzoni, Isacco, Travaglini, Peroni.

A disposizione: Bruno, Alboni, Ferretti, Zgrablic, Sirocchi, Amatucci, Lisi, Amato, Zappasodi. Allenatore Mauro Antonioli

NOTARESCO: Rapagnani, Bellardinelli, Fredrich, Marchionni, Pesce, Massarotti, Colombatti, Bana, Gassama, Gallo, Scimia.

A disposizione: Di Valerio, Maio, Valenti, Lopez, Blando, Massetti, Marcattili, De Stefanis, Magliulo. Allenatore Massimo Epifani

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Azione sviluppata dalla destra per il Notaresco, ma se la cava la Samb con Cipolletta che spazza.

5′ Sventagliata di Pesce sulla sinistra a cercare Marchionni, ma fa buona guardia Lorenzoni che lascia scorrere il pallone sul fondo.

7′ Squillo della Samb: ottima sponda di Mendicino per Peroni che allarga sulla destra per Di Domenicantonio. L’11 rossoblu arriva al limite e conclude verso la porta ma Rapagnani non ha problemi a bloccare il pallone. Conclusione debole.

9′ Ancora Samb con Peroni che recupera il pallone a centrocampo e dai 30 metri prova il tiro con il sinistro che finisce sopra la traversa.

11′ Lancio in profondità di Isacco a cercare il movimento di Mendicino che stoppa il pallone ma sbaglia l’appoggio al limite per Di Domenicantonio. Occasione sprecata.

13′ Azione dei rossoblu: ottimo anticipo di Lorenzoni su Fredrich che permette a Mendicino di ripartire nella metà campo avversaria. Il 9 rossoblu cambia gioco sulla destra dalle parte di Di Domenicantonio che dal limite conclude al lato destro della porta protetta da Rapagnani.

15′ OCCASIONE NOTARESCO: buon fraseggio degli ospiti sull’out di sinistra, il pallone arriva in area tra i piedi di Fredrich che conclude in porta ma c’è un ottimo intervento di Abbrandini che respinge.

19′ Ammonito Scimia per aver commesso fallo ai danni di Peroni, calcio di punizione dai 35 metri per i rossoblu.

20′ Punizione battuta in mezzo da Di Domenicantonio per il colpo di testa di Mendicino che conclude al lato.

23′ OCCASIONE SAMB: buona azione dei rossoblu con una serie di passaggi con Mendicino che offre il pallone centralmente per Di Domenicantonio. L’ex Campobasso prova il tiro dal limite ma viene deviato dalla difesa ospite in angolo. Deviazione che ha dato l’illusione del gol.

29′ OCCASIONE NOTARESCO: azione personale di Gassama che salta due avversari e serve il pallone in area per la conclusione di Bana che viene respinta in angolo.

35′ Ammonito Peroni per aver trattenuto Pesce.

37′ Gioco fermo al Riviera delle Palme, pallone messo fuori da Di Domenicantonio per un problema fisico di Pesce.

39′ Cambio del Notaresco: non ce la fa Pesce che esce al posto di Blando.

42′ GOL DEL NOTARESCO: Cipolletta sbaglia il passaggio e regala il pallone a Marchionni che conclude la triangolazione con Gassama e deposita in rete, 0-1.

43′ OCCASIONE NOTARESCO: altra incursione dalla sinistra degli ospiti con Blando che conclude in porta ma c’è Abbrandini che blocca il pallone in due tempi.

45′ Sono 2 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+2′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce qui la prima frazione di gara. Bene la Samb nella prima mezz’ora che con l’atteggiamento giusto è riuscita ad arrivare più volte vicina al gol. Notaresco che a sua volta ha imposto il suo gioco allargando più volte il pallone sulle fasce per arrivare al cross sul fondo. Ospiti pericolosi davanti e riescono a capitalizzare il gol sfruttando un errore della difesa rossoblu.

SECONDO TEMPO

3′ Ci prova la Samb: angolo per i rossoblu, cross in mezzo dove però non arriva nessuno. Il pallone finisce al limite dell’area per Amoruso che conclude alto.

8′ Cambio del Notaresco: esce Marchionni ed entra Massetti.

10′ Ammonito Travaglini, brutta entrata del classe 02′ su Massetti.

14′ Doppio cambio della Samb: escono Travaglini e Miruku entrano Lisi e Alboni.

14′ Doppio cambio anche per il Notaresco: escono Fredrich e Berardinelli al loro posto Magliulo e Marcattili.

17′ GOL DIVORATO DAL NOTARESCO: cross dalla destra di Massetti che trova in area tutto solo Bana ma spara alto.

21′ MIRACOLO DI ABBRANDINI: punizione battuta al centro dell’area da Massetti deviato da De Santis. Il pallone arriva in area per Gallo ma Abbrandini salva in angolo con un grande intervento.

22′ OCCASIONE NOTARESCO: cross dalla bandierina di Massetti per il colpo di testa di Bana che sfiora il palo sinistro.

25′ Cambio della Samb: esce Di Domenicantonio dentro Ferretti.

29′ Squillo di Ferretti che rientra sul sinistro e prova il tiro, conclusione abbondantemente alta.

31′ GOL DELLA SAMB: cross dalla sinistra di Lisi per Ferretti che fa la sponda per Peroni. Il 27 rossoblu conclude in rete, 1-1.

32′ TRAVERSA SAMB: pallone ribattuto dalla difesa ospite arriva dalle parti di Ferretti che di rovesciata colpisce la traversa.

35′ Cambio del Notaresco: esce Bana, al suo posto Valenti.

37′ Ammonito Magliulo dopo aver commesso fallo su Peroni.

38′ OCCASIONE SAMB: punizione dalla sinistra battuta al centro dell’area da Lisi dove arriva Cipolletta che di testa sfiora il palo.

39′ Cambio della Samb: esce Peroni dentro il classe 04′ Sirocchi.

45′ Sono 5 i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+1′ NOTARESCO IN 10, costretto ad uscire Massetti per infortunio ma i cambi per gli ospiti sono terminati.

45+1′ Ammonito Lisi per aver commesso fallo a centrocampo.

45+4′ Ammonito Colombatti per un intervento irregolare commesso ai danni di Lisi. Punizione al limite per i rossoblu.

45+5′ GOL ANNULLATO ALLA SAMB: cross in mezzo di Ferretti per Cipolletta che di testa insacca alla spalle di Rapagnani, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

45+5′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro si andrà ai calci di rigori.

CALCI DI RIGORE

1° RIGORE SAMB: sul dischetto si presenta Sirocchi che spiazza Rapagnani, 2-1.

1° RIGORE NOTARESCO: Massarotti pareggia i conti con una sassata sotto l’incrocio, 2-2.

2° RIGORE SAMB: Mendicino insacca all’angolo basso destro, 3-2.

2° RIGORE NOTARESCO: Colombatti segna il 3-3 con Abbrandini che intuisce la traiettoria.

3° RIGORE SAMB: realizza Cipolletta, 4-3.

3° RIGORE NOTARESCO: Blando fa 4-4 con un pallonetto.

4° RIGORE SAMB: Isacco realizza e fa 5-4.

4° RIGORE NOTARESCO: Pareggia i conti Scimia, 5-5.

5° RIGORE SAMB: Lisi spiazza il portiere e fa 6-5.

5° RIGORE NOTARESCO: Valenti insacca sotto l’incrocio, 6-6.

6° RIGORE SAMB: Alboni conclude sotto l’incrocio, 7-6.

6° RIGORE NOTARESCO: Gallo si presenta sul dischetto e tira ad incrociare ma Abbrandini para e permette alla Samb di passare il turno in Coppa Italia Serie D. Finisce 1-1 (6-5 d.c.r.)

