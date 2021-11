di Alceste Aubert

GROTTAMMARE – A fine novembre torna l’assemblea di quartiere, ma i problemi del Bello Sguardo Sgariglia a Grottammare sono sempre gli stessi. C’è un palo della luce in via Bologna che potrebbe cadere, i pali dei segnali stradali sono senza cartelli, la fontanella nella Madonnina non funziona, l’incrocio sulla statale con le fontanelle non è funzionante, il plesso ex palazzo comunale andrebbe recuperato, le pareti dei muri sono nere per lo smog della statale e piene di graffiti, i calcinacci sono caduti da tempo. Bisognerebbe dare un colore alla struttura, creare un balcone con recinzione in ferro eliminando tutto quel cemento. Darebbe maggior luce alle associazioni che ci lavorano da anni.

Come vengono spesi i soldi delle multe, visto che la segnaletica nei quartieri andrebbe rifatta e segnali dei cartelli stradali sono da sostituire o mancanti?

Piazza Carducci con deiezioni di uccelli e urina dei cani e i bambini che giocano: intervenga l’azienda sanitaria per sanificare l’aerea, perché non è salutare, i bambini potrebbero prendere delle infezioni.

Sulla statale, all’altezza del Globo, ci sono delle buche pericolose per chi transita con un motociclo. Si chiedono anche maggiori controlli per le deiezioni canine non raccolte da alcuni proprietari e da parte del corpo dei vigili urbani durante il giorno giornata e da parte delle forze dell’ordine nelle ore serali.

Passiamo infine al comitato di quartiere: invitiamo il sindaco a partecipare all’assemblea con carta e penna come faceva un suo precedessore. Auspichiamo una migliore attenzione per il nostro territorio che necessita di manutenzione da trent’anni.

