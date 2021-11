SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa giunta in redazione il 17 novembre dal Comune di San Benedetto.

La Fiera di S. Lucia si svolgerà nel centro cittadino nel giorni del 12 e 13 dicembre. Per rendere più agevole e rapida l’assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati (la cosiddetta “spunta”) prevista alle 8.15 del 12 dicembre, si invitano gli operatori del commercio su aree pubbliche, gli artigiani, i produttori alimentari, gli espositori e le associazioni di volontariato interessati a partecipare alla “spunta” a presentare domanda entro sabato 4 dicembre al seguente indirizzo di posta certificata: poliziamunicipale@cert-sbt.it

Alla domanda dovranno essere allegati i file relativi alla seguente documentazione:

1) documento di identità valido;

2) autocertificazione relativa all’iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio con indicazione della data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;

3) autorizzazione/Scia per il commercio su aree pubbliche;

4) autocertificazione circa la regolarità del Durc

Si sottolinea che la presentazione della domanda non è condizione per partecipare alla Fiera ma consentirà agli uffici di velocizzare le procedure e quindi agli operatori di allestire i banchi in tempi più rapidi.