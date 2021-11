Bastano un’ora e quindici minuti di gioco alle ragazze di coach Ciotola per espugnare il campo della Emmont Volley. Per loro primo posto nel girone B

SANT’ELPIDIO A MARE – La Qualis Lab Fermana conquista il suo terzo successo consecutivo ed aggancia il primo posto in solitaria nel girone B del Campionato di Prima Divisione Femminile. Bastano un’ora e 15 minuti di gioco alle ragazze di coach Ciotola per espugnare il campo della Emmont Volley, formazione giovane e che ancora deve riuscire a sbloccarsi in questo campionato.

Spingono subito forte sull’acceleratore le fermane in avvio dei primi due parziali, con Cavanini, De Carolis e Curi che piazzano dei break importanti in battuta.

Più equilibrato l’avvio del terzo set, con le ragazze di coach Monti che reggono il gioco delle fermane fino a metà parziale, per poi cedere alla maggiore esperienza di Abbiati e compagne.

Emmont Volley: 0

Qualis Lab Fermana: 3

EMMONT VOLLEY: Butteri, Donati, Ferroni, Governatori, Mancini, Orlando, Puca, Ricci, Santandrea, Cozzi (L1), Onofri Bianchini (L2). All: Emanuele Monti

QUALIS LAB FERMANA: Abbiati (k), Asmarandei, Cavanini, Colombo, Curi, De Carolis, Faina, Minnucci, Garagliano (L1), Pasquini (L2). All: Maurizio Ciotola

ARBITRO: Governatori Gianmarco

PARZIALI: 14-25, 11-25, 18-25

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.