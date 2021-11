MARTINSICURO – Presso la palestra Asd Sporting di Martinsicuro hanno preso il via le scattanti lezioni di Ginnastica Dinamica Militare.

Si tratta di uno sport a corpo libero, in cui si lavora solo col peso del proprio corpo. La disciplina sportiva nasce negli anni ’70 per allenare gli atleti olimpici (un illustre esempio ne è il campione Pietro Mennea) e per migliorare la loro preparazione atletica. Peculiarità della G.D.M. (Ginnastica Dinamica Militare Italiana) è l’assenza di qualsiasi tipo di comfort o macchinario che agevoli o accompagni lo sforzo durante l’esercizio. La maggior parte dei ragazzi sceglie di non utilizzare neppure le scarpe, proprio per essere il più fedeli possibile alla vera natura dell’essere umano. Ciò che colpisce, assistendo ad un allenamento presso la palestra di Martinsicuro, è il fatto che si vedono donne e uomini di tutte le età, a riprova del fatto che questa disciplina può essere praticata da tutti.

Il coordinatore Gdm del Centro Italia Giorgio Bucci: “L’allenamento si svolge sul posto. Il beneficio principale è il fatto che si riscopre l’importanza di lavorare su se stessi e sulla propria psiche. E’ una disciplina a corpo libero ad alta intensità, serve un certificato medico, ma è assolutamente adatto a tutti, dai 14 anni fino agli 80. Potete trovarci ad Ascoli, Colli, Ancarano, San Benedetto e Martinsicuro, dalle ore 20 alle 21”.

