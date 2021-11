TERAMO – Di seguito una nota stampa giunta in redazione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo il 16 novembre.

Dall’inizio del maltempo, che dalla notte scorsa ha interessato l’intero territorio provinciale, i vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato circa 15 interventi. La fitta pioggia caduta incessantemente ha provocato la caduta di alberi e rami, frane su alcuni tratti stradali e l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua.

I vigili del fuoco di Teramo sono intervenuti per soccorrere automobilisti rimasti bloccati, per controllare i corsi d’acqua e per prosciugare i locali allagati di un caseificio.

Particolarmente impegnati i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto che hanno lavorato tutta la mattina per rimuovere un pino marittimo. L’albero, è caduto sopra una Fiat Multipla in sosta all’interno del parcheggio aziendale.

I vigili del fuoco hanno impiegato una motosega per sezionare l’albero in varie parti che sono state poi rimosse utilizzando l’autogru inviata sul posto dal Comando di Teramo.

