SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa venerdì 12 novembre la quinta giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Prima sconfitta stagionale per lo Sporting Grottammare in casa de L’Altro Sport per 4-2. Per gli ospiti a segno Deogratias e Lini. Dunque dopo le prime quattro vittorie consecutive i grottammaresi rimangono aggrappati ai primi posti con 12 punti ma raggiunti da L’Altro Sport e con l’Offida C5 che ha riposato nell’ultimo turno.

Sconfitta anche per la Sordapicena, la quinta consecutiva, in casa de LA 10 Academy per 6-1. L’unica marcatura dei rivieraschi è di Giosia. Rimane a 0 punti la formazione di mister Merlini.

Gara rinviata, invece, per la San Benedetto City contro Truentin Lama che verrà recuperata venerdì 7 gennaio 2022 alle ore 21:00.

