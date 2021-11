Visto come stanno andando le cose, con sambenedettesi che giornalmente si lamentano per come si sta “spogliando” il loro ospedale, un passo indietro per averlo a 15 km (circa) e non a 30 (circa) non lo vedrei come… una ‘catastrofe’

Madonna del Soccorso ko. Continuano le lamentele di Associazioni, Sindacati, Comitati per la fine che sta facendo l’ex ospedale provinciale (così si chiamava negli anni ottanta), oggi succursale o al massimo complementare dell’ospedale di Ascoli Piceno, ufficialmente di Primo Livello. Classificazione che oramai nessuno più nega, tanta è l’evidenza.

Vedasi ultimamente l’elenco degli interventi per i quali la Regione Marche di Guido Castelli e Andrea Assenti si è vantata alcuni giorni fa. Per quel che riguarda Andrea Assenti, unico rappresentante sambenedettese (si fa per dire) a Palazzo Raffaello, addirittura i complimenti del giornale di Ancona che gli ha dedicato una pagina intera.

Il motivo del vanto della Giunta Regionale: aver dato ancora più forza sanitaria all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli ma, in compenso, aver rimesso a nuovo (piaccia o non piaccia il Mds a strisce verdi è frutto di lavori recenti) il nosocomio sambenedettese ma non solo. Meritano i complimenti per aver liberato la struttura dall’amianto che a me è apparso più un obbligo inderogabile che una specie di regalo che Andrea Assenti & C. hanno voluto fare ai cittadini della costa.

Tutto ridicolo? Non mi sento di contraddire chi lo dice.

Constatato che i sanitari dicono da sempre che un ospedale per acuti a metà strada tra San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno sarebbe stata la soluzione ideale, adesso anche molti cittadini se ne stanno accorgendo e non vedrei sbagliata la nascita di un comitato con questo intento “Meglio un vero ospedale a 15 km piuttosto che a 30 km”.

Forse i tempi non sono maturi ma, vi assicuro, matureranno. La logica non è un optional.

A chi non lo capisce ricordo che, adesso non si parla più di ospedale unico ma di un (UNO) ospedale di Primo Livello a Marche Sud. E, fino a prova contraria, Ascoli Piceno lì si trova.

