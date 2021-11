MONTEPRANDONE – Dopo due lunghissimi anni di inattività per cause legate alla pandemia, i ragazzi delle “Due Porte” tornano sul pezzo.

Preparatevi, allora, e allacciate bene le cinture perché sono pronti per ripartire ancora più determinati e con tante novità. Infatti, con la speranza di non aver smarrito la strada maestra, hanno deciso di riprendere da dove vi avevano lasciato, con l’auspicio di avvicinarvi sempre di più al mondo della birra artigianale e di ritrovarvi sempre numerosi ai loro eventi food&beer.

Mantenendo fede ad un cliché che li contraddistingue da ormai diversi anni, annunciano un nuovo appuntamento alogastronomico, la terza edizione di ASPETTANDO “FERMENTO MARCHIGIANO“, che vi accompagnerà all’evento clou dell’estate monteprandonese: il Festival regionale di birre artigianali – “Fermento Marchigiano”.

All’interno del programma della festa organizzata dal Comune di Monteprandone per il patrono San Giacomo della Marca che si svilupperà dal 20 al 28 novembre, l’associazione Le Due Porte presenta Sabato 20 Novembre il primo appuntamento stagionale presso il Ristorante San Giacomo: ASPETTANDO “FERMENTO MARCHIGIANO” – I Sentieri della Marca.

Il format, ormai collaudato, si caratterizza per la cucina di qualità proposta da Ermetina Mira del Ristorante San Giacomo di Monteprandone, coadiuvata dallo chef Romeo Menzietti, in abbinamento ad ottime birre artigianali del birrificio Babylon di Folignano, rappresentato da uno dei soci, il mastro birraio Michele Isoldi.

Il menù della serata prevede per antipasto Coniglio ripieno al finocchietto con purè di topinambur ed il Cavolfiore strascinato affumicato, in abbinamento alla BANDIT (6,5%Vol), come primo Zuppa Giacomina con legumi e fave e Risotto di zucca e taleggio, in abbinamento alla PANZER KELLER (5,2% Vol), per secondo Prosciutto glassato con salsa di mirtilli rossi con contorno di cavolo rosso, in abbinamento alla #THUGLIFE (6,5% Vol) e per finire, come dessert i dolcetti della casa.

Il costo della cena è di 35 euro, birre incluse.

L’evento, nato dalla collaborazione tra l’associazione Le due Porte e le attività Ristorante San Giacomo e Caffè del Borgo, si concluderà ℅ l’adiacente caffetteria del centro storico con una degustazione guidata di Rum o whisky e sigari curata della tabaccheria Floppy di San Benedetto del Tronto.

Il costo della degustazione, aperta a tutti indipendentemente dalla partecipazione alla cena, è pari a 10 euro per la degustazione di Rum o Whisky, cioccolato e sigari, o 5 euro per chi preferisce degustare solo Rum o Whisky e cioccolato.

Per info e prenotazioni: Ristorante Hotel San Giacomo: 0735/62545

Le novità non finiscono qui: l’Associazione vi aspetta per il weekend successivo, 27 e 28 novembre, al suo banco spina in Piazza San Giacomo (Monteprandone_Centro Storico) in concomitanza dei festeggiamenti della festa del Santo Patrono.

