GROTTAMMARE – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di bonifica ordigni bellici nell’ambito dei lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Montesecco”, in orario notturno, dalle 23di mercoledì 17 alle 5 di giovedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in entrata verso Ancona/Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pedaso.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 novembre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Teramo-Giulianova-Mosciano Sant’Angelo, in entrata in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Roseto o di Val Vibrata.

