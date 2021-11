GROTTAMMARE – Appuntamento al Bocciodromo comunale di Grottammare per il prossimo evento delle Giornate della partecipazione. Giovedì prossimo, 18 novembre, l’incontro con i quartieri è dedicato ai residenti del quartiere Valtesino e zone limitrofe ad ovest della Ss16 (Bernini, Cilea e vie del quartiere San Martino).

L’assemblea avrà inizio alle ore 21.15, con l’illustrazione del quadro generale delle finanze pubbliche e dell’utilizzo dei fondi a disposizione e poi con il punto su opere e attività di interesse generale – realizzate o da realizzare – prima di scendere nel merito di specifici interventi di quartiere e avviare con i presenti un confronto per raccogliere segnalazioni e proposte.

Per prendere parte all’incontro è necessario indossare la mascherina e possedere la certificazione verde anticovid.

Relativamente ai progetti realizzati, è recente l’apertura del nuovo asilo nido Pollicino in via Promessi sposi (area ex Ferriera); sempre ad ovest della Ss16, inoltre, nel corso del 2021 sono nate due palestre a cielo aperto nel Parco di via Copernico e in prossimità della piazza Madonna della Speranza.

I piani in cantiere riguardano, oltre alla ciclovia del Tesino (inizio lavori previsto a dicembre), il recupero naturalistico della cortine verdi tra via Cilea e via Toscanini finanziato con 400.000 euro di fondi ministeriali e l’ampliamento della videosorveglianza previsto in via Bore Tesino e lungo la sp Valtesino.

Il calendario delle Giornate della Partecipazione si chiuderà la prossima settimana con l’ultimo appuntamento, mercoledì 24 novembre, con i residenti nei quartieri a sud del Tesino.

