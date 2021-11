SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Serie C maschile della Riviera Samb Volley vince a San Severino e va in testa alla classifica.

Il match, giocato al Palasport di San Severino Marche sabato pomeriggio alle 18, ha visto i rossoblù trionfare per 1-3 (22-25/25-17/22-25/22-25) sui maceratesi, conquistando così tre punti che conducono la RSV in vetta al girone B di Serie C.

Le formazioni:

Sios Novavetro: Amici, Belardinelli, Boldrini, Ferrara, Giorgi, Marinozzi, Muscolini, Plesca, Rizzuto, Romitelli, Sabbatini, Vita (All. Pasquali)

Happy Car RSV: D. Cameli, M. Cameli, Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella (All. Netti)

Si sapeva che sarebbe stata una partita difficilissima, contro una delle formazioni più forti e complete del girone, ma l’ondata rossoblù è arrivata, e lo ha fatto nel miglior modo possibile. Dopo un primo set disputato con il pallino del gioco in mano ai padroni di casa, è salita in cattedra la RSV che, ribaltando il punteggio, è riuscita a conquistare il primo punto. Secondo parziale da dimenticare, in cui i maceratesi non hanno sbagliato praticamente nulla, portando così la situazione in parità. Terzo e quarto set hanno visto grande equilibrio in campo, con i ragazzi di Netti che però, a differenza degli avversari, si sono dimostrati superiori psicologicamente e fisicamente nei momenti decisivi.

Una prestazione maiuscola per la compagine rossoblù, contro una squadra molto valida e con ottime individualità capaci di mettere in difficoltà gli ospiti. Di contro, Oddi e compagni non hanno mai mollato a livello mentale, con tutti gli effettivi impiegati che hanno dato un valido contributo per la vittoria finale. Da sottolineare l’esordio e la buona prova come libero di Duilio Cameli e l’incisività in attacco di tutti gli altri giocatori schierati nel rettangolo.

Così ha parlato al termine dell’incontro coach Netti, allenatore della RSV: “Indubbiamente è stata la partita più difficile disputata fino ad ora, contro un avversario ostico, decisamente ben organizzato, che ha difeso e coperto tantissimo. Raramente mi è capitato di giocare contro squadre con questo spiccato senso di copertura. Devo fare un plauso ai miei ragazzi che hanno interpretato la partita con la giusta mentalità e determinazione, imponendo il proprio gioco, le proprie caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche, senza farsi intimorire e riuscendo, anzi, ad imporsi, come sa fare una squadra di alta classifica”.

Poi sulla prova della squadra ha dichiarato: “È stata una vittoria di gruppo, arrivata con sacrificio nei momenti difficili della partita, tenendo ben stretti i denti e portando a casa un importantissimo risultato che mette un accento a quelle che sono le nostre volontà, cioè quelle di primeggiare fino in fondo. Avevo detto ai ragazzi che il mio sogno era quello di giocare una bella partita, di divertirci e di ritornare nello spogliatoio cantando, e così è stato”.

Sui prossimi impegni ha aggiunto: “Dopo i giusti festeggiamenti per la vittoria, ripartiremo lunedì per prepararci al meglio per le sfide contro Monte San Giusto (trasferta di giovedì in Coppa Marche) e Volley Macerata (sabato prossimo), una squadra giovane che, se non affrontata con giusta determinazione e impegno, può dare grattacapi a tutti”.

Quinta vittoria in altrettante gare disputate per la Serie C femminile della Riviera Samb Volley.

Una settimana complicata per la Serie C femminile (anche con un allenamento saltato), terminata nel miglior modo. Con grinta, volontà e determinazione, le Rivierine, nonostante le importanti assenze di oggi, sono riuscite a portare a casa i tre punti contro la Volley Angels Project. Il finale di 0-3 (17-25; 23-25; 19-25) premia la prestazione messa in campo dalle rossoblù a Porto San Giorgio, con una formazione inedita che è riuscita a fornire comunque ottimi riscontri.



Volley Angels Project: Bastiani, Carloni, Catalini, Ceravolo, Fontana, Iommi, Macchini, Massi, Matrilli, Orsili, Pediconi, Scagnoli, Silenzi, Torresi (All. Capriotti)

RSV: G. Coccia, L. Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Palestini, Pelliccioni, C. Speca, G. Speca, Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi)

Una gara difficile per la RSV: a seguito di un primo set scivolato agevolmente in favore delle rossoblù, è uscita fuori l’organizzazione delle giovani fermane, capaci di impedire alle ospiti di esprimere al meglio il loro gioco, ma non di ostacolarle per la vittoria. La solidità mentale della RSV è riuscita infatti a farla da padrone, permettendo così di sbancare Porto San Giorgio con bottino pieno.

Le parole di coach Tassi, allenatore della RSV: “Oggi ci siamo complicati un po’ la vita. Loro erano molto ben organizzati; questo non ci ha permesso di giocare come sappiamo fare. È la quinta vittoria per noi. Al di là delle difficoltà, resistiamo. Ci aggrappiamo con grinta e carattere a quella che risulta essere oggettivamente una situazione difficile”.

Per la RSV la prossima si profila come una settimana di fondamentale importanza. Dopo l’impegno infrasettimanale di Coppa Marche, sarà la volta del big match contro Grottazzolina.

“Ci aspetta una settimana complicatissima – ha dichiarato Tassi – quella che ci porterà allo scontro con Grottazzolina, la squadra più forte del girone, imbattuta e a punteggio pieno fino ad ora. Sarà una partita difficilissima. Speriamo che sia una settimana più lineare, che ci porti alla partita con Grottazzolina con alcuni recuperi in squadra per far in modo di riuscire a schierare la formazione più competitiva possibile. Vogliamo provare a rendere la vita difficile a quella che oggi sembra una corazzata di altro livello”.

