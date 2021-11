Knoflach 6 L’austriaco non è stato impegnato tantissimo, è bravo nell’aiutare i compagni e a richiamarli in fase di copertura. Sul gol non ha particolari colpe.

Alboni 5,5 Solito lavoro del classe 01′ in fase offensiva e di sovrapposizione, qualcosa da rivedere in fase difensiva soprattutto nel secondo tempo dove dalla sua fascia arrivano parecchi cross pericolosi in area e nell’occasione del gol avversario, dove poteva fare di più. Riceve un’ammonizione al 41′ pt.

Varga 5 Lento in fase di impostazione e delle volte va in difficoltà, meglio negli anticipi e negli scontri aerei. Grave disattenzione al 5′ pt quando in netto vantaggio si fa superare in velocità da Alessandro che cade in area, rischiando di far prendere gol alla Samb.

Zgrablic 5+ Stesso discorso di Varga per quanto riguarda la fase d’impostazione, bene nei contrasti ma pecca di attenzione in alcune circostanze.

Amato 5+ Occupa l’out di sinistra e rispetto ad Alboni si propone poco sulla sua corsia e non va mai al cross. Nel secondo tempo soffre le avanzate avversarie sulla sua fascia. Viene ammonito al 13′ st per una trattenuta su De Angelis. Esce al 20′ per far posto a De Santis.

Angiulli 5 Probabilmente non al meglio della forma dato che in settimana ha accusato un problema fisico rimediato in Coppa Italia con il Porto d’Ascoli. Non è il solito Angiulli ci siamo stati abituati a vedere lo scorso anno, lento anche lui in fase di impostazione dove spesso e volentieri rallenta la manovra di gioco facendo qualche tocco in più. Prova a smistare dei palloni sulle fasce ma a volte lo fa con i tempi sbagliati.

Lisi 6,5 Dopo la buona gara e il gol vittoria con il Castelfidardo, a Vasto ha fatto una buona prestazione intraprendendo delle azioni con molta personalità e tanta corsa. Spreca un’occasione nel secondo tempo dai 30 metri tirando in modo scomposto quando poteva servire i compagni più avanzati. Da segnalare il buon cross al 3′ per il colpo di testa di Svarups che colpisce la traversa e al 30′ st una buona conclusione dal limite che sfiora il gol del pareggio.

Lorenzoni 5,5 Sicuramente meglio come mezz’ala del centrocampo a tre rispetto alla posizione di terzino, si vede poco nell’arco della partita se non per contrasti aerei. Fa una buona sponda al 23′ pt per la conclusione di Svarups che viene respinta. Commette un fallo ingenuo e viene ammonito al 45+2′ st che poi sarà la punizione che permetterà alla Vastese di segnare il gol del vantaggio.

Peroni 5 Viene schierato come esterno d’attacco sulla sinistra ma non salta mai l’uomo e nel finale del primo tempo perde un pallone a centrocampo pericoloso che permetterà alla Vastese di ripartire. Esce nell’intervallo e al suo posto entra Di Domenicantonio.

Svarups 5,5 Non è stata una prestazione sufficiente ma si sta adattando allo stile di gioco di Antonioli. Bene nei primi 15 minuti del primo tempo dove al 3′ pt colpisce un traversa e fa un buon lavoro per far salire la squadra. Nel tempo rimanente non è presente nel vivo dell’azione e non riceve palloni interessanti. Viene ammonito al 31′ pt per aver commesso fallo su De Angelis. Esce al posto di Mendicino al 10′ st.

Ferretti 5,5 Meno frizzante delle altre volte, probabilmente non in giornata. Delle volte cerca di proporsi anche centralmente ma non prova quasi mai le sue giocate personali dalle quali possono nascere azioni pericolose. Esce al 20′ st per far posto ad Amoruso.

Di Domenicantonio 5 Entra male in partita al posto di Peroni, sbagliando dei passaggi chiave che avrebbero potuto portare ad occasioni pericolose tra cui una nel finale con Lisi. Prova un tiro nel secondo tempo dal limite ma esce abbondantemente fuori.

De Santis 5,5 Entra al posto di Amato, ma dopo 4 minuti di gioco viene ammonito per aver atterrato Di Filippo a ridosso dell’area di rigore. Soffre sulla corsia di sinistra.

Amoruso 5,5 Subentra al posto di Ferretti, ma viene servito poco e spesso è in ombra.

Mendicino 6 Si muove bene in fase di possesso ma viene cercato e servito pochissimo. Buon lavoro al 30′ st quando con una sua giocata personale, dove copre il pallone molto bene, allarga il gioco dal lato opposto e serve Lisi che per poco non trova il pareggio.

Antonioli 5,5 Prima sconfitta sulla panchina della Samb, dove il portiere rossoblu Knoflach non si è visto molto impegnato e la difesa in qualche modo riusciva a cavarsela anche se delle volte con un po’ di confusione. Nell’intervallo prova ad inserire Di Domenicantonio per dare più imprevidibilità all’attacco rossoblu ma senza riuscirci. Sostituisce Amato in evidente difficoltà facendo entrare De Santis. Fa subentrare Mendicino, al posto di Svarups, che ha fatto un buon lavoro per far salire la squadra. Buona l’idea di spostare Lisi sulla fascia al momento del cambio tra Ferretti e Amoruso. Il mister sta cercando di dare una quadra alla squadra ma per poter puntare al primo posto, c’è sicuramente molto lavoro da fare anche se è presto per giudicare la sua Samb.

