Bravi tutti, ma il numero 1 si è superato con almeno 3 interventi decisivi. Gli Under Petricci (gol) e Verdesi (assist) decisivi per il gol del vantaggio

TESTA 8 Semplicemente salvifico sui colpi di testa di Pepe e Minnozzi, decisivo nel preservare i 3 punti. Non ha colpe sul gol del vantaggio ospite.

PETRINI 6+ Dal suo lato arrivano i pericoli principali degli abruzzesi e spesso Verdesi ripiega per dargli una mano. Sale di ritmo nel secondo tempo.

SENSI 7 Segna un gol più da rapace d’area che da stopper, ribadendo in rete la punizione di Napolano che si era stampata sul palo. In fase difensiva ci mette fisico e sostanza, Testa fa il resto.

PASSALACQUA 6 Inizio in salita per lui. Non riesce ad anticipare Minnozzi, che segna l’1-0 e poco dopo rischia su un’incursione di Berlafante. Cresce, come tutta la squadra, col passare dei minuti.

PASQUALINI 6,5 Costretto ad una partita più difensiva che offensiva, non riesce mai ad arrivare sul fondo. Tiene a bada Berlafante.

ROSSI 6+ Oggi meno intraprendente del solito, vista anche la gabbia che gli abruzzesi gli costruiscono intorno. Ci mette comunque corsa ed agonismo.

PETRICCI 7,5 Il gol è il coronamento di una prestazione di altissimo spessore. Sulla linea mediana è ormai una colonna portante, nonostante sia un classe ’01.

EVANGELISTI 6,5 Lavora molto per la squadra e si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto.

VERDESI 7 L’assist millimetrico per la testa di Petricci testimonia le qualità del classe ’02, ormai inamovibile nel tridente d’attacco. Preziosissimo nei ripiegamenti sulla corsia di destra.

BATTISTA 6,5 Propizia due ammonizioni per gli avversari, che spesso sono costretti a fermarlo con le cattive nei pressi dell’area di rigore. Esce come sempre dopo aver dato tutto.

NAPOLANO 6,5 Dalla sua punizione, nasce l’assist indiretto che vale il pari di Sensi. Pochi minuti dopo ci riprova dai 30 con un destro dei suoi, ma è centrale. Ogni azione pericolosa passa dai suoi piedi ed oggi gli è mancato solo il gol.

SHIBA (dall’85’) s.v. Dà il cambio a Napolano nel finale e lotta sui palloni aerei.

D’ALESSANDRO (dal 62′) 6,5 Entra dopo il 2-1 e mette ordine nelle ripartenze dei suoi.

MONACHESI (dal 62′) 6 Dà freschezza e vivacità alla manovra offensiva. Guadagna un corner dopo una bella azione personale.

NOCIARO (dall’87’) s.v. Entra nei minuti finali per contenere il forcing finale del Pineto.

MISTER CIAMPELLI 7 Da adesso in poi sarà molto difficile nascondersi. Battere una squadra come il Pineto, attrezzata per raggiungere quantomeno i play off, non è da tutti ed oggi i suoi ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari. Il gol di Minnozzi a freddo dopo pochi minuti, avrebbe potuto tagliargli le gambe ed invece ancora una volta è venuto fuori il carattere del gruppo, capace di compattarsi e rialzare la testa nei momenti di difficoltà. Domenica prossima si va in casa della capolista, a Roma contro il Trastevere: sulla scia dell’entusiasmo può succedere di tutto.

