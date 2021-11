SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la sconfitta per 1-0 arrivata al 93′ grazie al gol di Alzoni, abbiamo avuto modo di ascoltare le dichiarazioni dei due mister e del presidente della Vastese. Di seguito le nostre videointerviste.

Antonioli: “È una sconfitta amara, come la nostra prestazione”. – afferma il mister rossoblu. “Mi aspettavo qualcosa di diverso, ma se vogliamo fare qualcosa in questo campionato dobbiamo lavorare di più. – aggiunge. “La Vastese ha meritato per la grinta, l’intensità e la voglia di vincere”. – conclude.

D’Adderio: “La mia squadra ha lottato e ha cercato di portare a casa la vittoria. I ragazzi nell’ultimo mese hanno risposto bene alle nostre sollecitazioni”. – afferma il mister biancorosso. “La Samb? È un avversario ostico, ha giocatori motivati e un certo blasone. I tifosi rossoblù ti spingono a dare quel qualcosa in più. La città merita una svolta in questa stagione”. – conclude.

Bolami: “Sono tre punti che ci danno morale ed energia. Ci danno forza dopo alcuni episodi negativi”. – afferma il patron biancorosso. “La mia squadra è stata attenta e cattiva in un certo senso e aveva voglia di vincere”. – conclude.

