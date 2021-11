Match valido per la 9a di campionato di Serie D

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per il match tra Porto d’Ascoli e Pineto, con le due squadre rispettivamente al quinto e quarto posto in classifica, separate da sole due lunghezze.

NOTE Giornata di sole al Riviera, temperatura mite nonostante sia metà novembre. La gara sarà diretta dal signor Giuseppe Romanielli di Napoli, coadiuvato da Nidaa Hader di Ravenna e Claudiu Fecheta di Faenza.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3) Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Evangelisti, Petricci, Battista, Napolano. All. Ciampelli.

PINETO CALCIO (4-3-3) Mercorelli, Paoli, Pepe, Baldini, Cardella, Minicleri, Pezzotti, Mesisca, Domizi, Minnozzi, Berlafante. All. Pomante.

ANGOLI

1-5

AMMONIZIONI

Domizi (P) Cardella (P) Minnozzi (P), Sensi (PDA)

ESPULSIONI

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ GOL PINETO Subito avanti gli ospiti. Minnozzi insacca di testa sul cross da destra di Baldini. 0-1

8′ PAREGGIO IMMEDIATO DEL PDA. Calcio di punizione dal limite per il Porto d’Ascoli. Batte Napolano dalla sua mattonella, traiettoria insidiosissima quasi sotto l’incrocio dei pali, che Mercorelli smanaccia sul palo interno. Il pallone rimbalza sulla linea di porta e Sensi è il più lesto a ribadire in rete. 1-1.

15′ Si riporta in avanti il Pineto. Rischiosa percussione centrale di Berlafante che entra in area dribbla Pasqualini e viene chiuso al momento del tiro da Sensi, angolo.

16′ Cross di Minicleri sul secondo palo dove svetta Pepe. Testa compie un autentico miracolo alzando il pallone in angolo, togliendolo da sotto l’incrocio.

22′ Si fa vedere anche il Porto d’Ascoli, tutt’altro che rintanato in difesa. Verdesi arriva sul fondo lanciato da Petricci. Il numero 7 mette in mezzo ma Napolano viene anticipato da Paoli.

24′ Prova ad accendersi Battista, un po’ in ombra in questi primi minuti. Azione personale dell’11 che si accentra, prova il destro da fuori. Murato, guadagna comunque angolo.

25′ Batte Napolano col destro ad uscire sul primo palo, mette fuori Pepe, nulla di fatto.

33′ Altro bell’intervento di Testa. Lancio di Mincleri in avanti, Cardella fa la torre di testa a rimorchio per Baldini che dal limite stoppa e calcia forte, ma fortunatamente centrale. Testa è attento, respinge coi pugni e Pasqualini libera l’area.

35′ Domizi entra duro su Battista e si becca il primo giallo della gara. Punizione dal vertice basso dell’area di rigore affidata, come sempre, a capitan Napolano.

35′ Il capitano va addirittura per la porta nonostante la posizione molto defilata. Ci va molto vicino, palla sull’esterno della rete.

38′ Punizione dai 30 metri per il Pineto. Calcia Minnozzi, ma la palla si perde sul fondo.

42′ Sinistro a giro dal limite di Berlafante. Testa blocca senza affanni.

44′ Napolano prova una magia delle sue. Destro a botta sicura da 25 metri . Mercorelli è però attento e la blocca.

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco. Accade tutto nei primissimi minuti di gioco. Al vantaggio di Minnozzi al 4′, ha risposto Sensi all’8.

SECONDO TEMPO

47′ Parte forte il Pineto, gran botta di Minincleri dai 20 metri fuori di un nulla. Testa sembrava sulla traiettoria.

49′ Ammonito anche Cardella per gli ospiti. Entrata da dietro ancora su Battista, che quando parte in velocità viene sempre fermato con le cattive maniere.

52′ LA RIBALTA IL PORTO D’ASCOLI. Cross pennellato di Verdesi da destra che pesca perfettamente l’inserimento di Petricci. Il suo colpo di testa finisce sotto l’incrocio dei pali.

55′ Ammonito Sensi dopo uno scontro aereo con Cardarella.

60′ Triplo ambio Pineto entrano Mirabelli, Picielli e Mirabelli per Barlafante, Minicleri e Baldini. Rivoluzione totale in attacco per gli ospiti

62′ Cambio anche per mister Ciampelli. Escono Petricci, autore del gol, e Battista per Monachesi e D’Alessandro.

68′ Sfiora il 3-1 il Pda. Destro da fuori di Napolano, salvato in angolo da una deviazione di Pepe.

74′ ANCORA DECISIVO TESTA. Il numero 1 del Porto d’Ascoli smanaccia in angolo l’insidioso colpo di testa di Minnozzi, indirizzato sotto la traversa. Grandissima prestazione fino a questo momento dell’estremo difensore di Ciampelli che sta dando sicurezza a tutto il reparto arretrato.

80′ Ammonito anche Minnozzi per il Pineto, che ha fermato la ripartenza di Rossi con un fallo tattico.

81′ Mister Pomante sostituisce Pepe con Esposito. Ospiti a trazione anteriore per questi ultimi 10′ più recupero.

85′ Ultimi 5 più recupero di sofferenza. Il Pineto ci prova da tutte le parti. Gli orange si compattano a protezione della propria area di rigore.

87′ Cambio per il Pda. Verdesi, autore dell’assist del 2-1 esce per Nociaro.

88′ Ciampelli butta dentro anche Shiba, al posto di Napolano, che esce tra gli applausi dopo aver dato davvero tutto.

89′ Ci prova Pezzotti da fuori. Testa la mette ancora in angolo.

Finisce il match, Porto d’Ascoli batte Pineto per 2 a 1.

