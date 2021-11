SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 14 novembre, dal Comune di San Benedetto.

Questa mattina il sindaco Antonio Spazzafumo ha fatto visita al personale in servizio nel camper per la somministrazione dei vaccini anti-Covid che ha fatto tappa al paese alto. Spazzafumo ha ringraziato gli operatori sanitari, coordinati dalla dottoressa Nespeca, e i volontari della Protezione civile di supporto per il servizio che svolgono per la comunità sambenedettese e si è complimentato con i cittadini in fila per ricevere il vaccino.

“Ora più che mai – ha detto il Sindaco – è necessario intensificare gli sforzi e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per non vanificare tutto il faticoso lavoro che insieme abbiamo fatto”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.